Premier League resultados | Arsenal y Manchester City empatan, Liverpool se beneficia y amplía su liderato

Erling Haaland adelantó al City, pero Gabriel Martinelli empató en el descuento. Los Reds aprovechan el empate para distanciarse como líderes solitarios.

Londres, Reino Unido/Manchester City golpeó demasiado pronto, Arsenal respondió demasiado tarde, y el choque entre dos candidatos al título de la Premier League concluyó este domingo sin vencedor (1-1), si no lo es el Liverpool, que es más líder.

El choque estelar de la quinta fecha en Londres comenzó con un nuevo gol de Erling Haaland (9) y concluyó con un globo magistral de Gabriel Martinelli (90+3), un suplente de lujo para los Gunners.

El extremo brasileño, que había saltado al terreno de juego un cuarto de hora antes, volvió a salvar al Arsenal cuatro días después de su gol y se asistencia en San Mamés en la victoria 2-0 ante el Athletic de Bilbao en Liga de Campeones.

Martinelli aprovechó un buen pase de Eberechi Eze, otro suplente de inicio, vio adelantado a Gianluigi Donnarumma y lo batió por arriba.

El antiguo arquero del PSG se había mostrado impecable hasta ese momento ante un Arsenal que confiscó el esférico, con un 67% de posesión.

Arteta "orgulloso" y "decepcionado" -

El desenlace premió el esfuerzo de los locales al mismo tiempo que castigó cierta racanería del City y sus intentos de perder tiempo.

"Una vez en diez años... no está mal", bromeó Pep Guardiola sobre el esquema ultradefensivo de su equipo, cuando un periodista le preguntó si el City había colocado el autobús delante del arco.

Gracias a sus "finishers", como el DT Mikel Arteta denominó a sus suplentes, el Arsenal evitó una segunda derrota esta temporada, tres semanas después de la sufrida en Liverpool (1-0).

"Estoy muy orgulloso de los jugadores y del equipo pero realmente decepcionado por el resultado", resumió el técnico vasco en conferencia de prensa.

El Liverpool se reconfortaría al ver a dos rivales neutralizarse.

En la clasificación, y con cinco fechas disputadas, el campeón inglés y actual líder cuenta ya con cinco unidades más que el Arsenal (2º, 10 puntos) y ocho más que el Manchester City (9º, 7 puntos).

Aston Villa no levanta cabeza -

Horas antes, el Aston Villa de Unai Emery había marcado su primer gol en esta Premier, pero eso no le bastó para derrotar al recién ascendido Sunderland (1-1), que estuvo en inferioridad numérica durante la mayor parte del partido.

El equipo de Birmingham sólo había marcado un gol esta temporada, el martes en su eliminación en los penaltis contra Brentford en Copa de la Liga (1-1; 4-2 en penaltis), después de cuatro partidos en blanco en la Premier.

Fue un defensa, el polaco Matty Cash, el que con un misil lejano (67) perforó al fin las redes rivales en la Premier.

El propio Cash provocó la expulsión del mozambiqueño Reinildo en el minuto 34, y perdió el duelo con el francés Wilson Isidor en el gol de la igualada (76).

Este tercer empate (unido a dos derrotas) mantiene al Aston Villa en la zona de descenso.

El Sunderland y su entrenador francés Régis Le Bris, por contra, prosiguen su excelente inicio y escalan al 7º puesto, entre Chelsea (6º) y Fulham (8º), los tres con 8 puntos.

"Estoy un poco frustrado y decepcionado, pero no por el resultado, no hemos jugado acorde a nuestra identidad, según las ideas que desarrollamos durante las tres últimas temporadas", reaccionó Emery.

Sin Alexander Isak, que partió al Liverpool, el Newcastle United también presenta pobres números ofensivos este curso. Pero las Urracas compensan mostrándose fuertes en defensa, y ambas facetas aparecieron este domingo ante el Bournemouth (0-0).