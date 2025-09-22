Selección Sub-20 de Panamá | Giovany Herbert: El sueño mundialista que nació en Colón

El Mundial Sub-20 de Chile lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX del 27 de septiembre al 20 de octubre.

Panamá/Desde las calles de la provincia de Colón, emerge una figura de disciplina, talento y humildad. Su nombre es Giovany Aymar Herbert Forcheney, un joven que a sus 20 años ya representa la promesa del fútbol panameño en el escenario internacional.

Nacido el 12 de marzo de 2005, Herbert se describe a sí mismo como un muchacho feliz, humilde, responsable y trabajador, valores que lo han acompañado desde sus inicios en el deporte que ama.

La pasión por el balón comenzó temprano. A los 9 años, supo que el fútbol era su destino y que su sueño era ser futbolista profesional. Su primer club fue el Atlético Bilbao de Calle 8, Vaticano, el semillero donde empezó a forjar su camino.

De ahí, su talento lo llevó a escalar posiciones, pasando por la Academy Champions y luego al prestigioso Árabe Unido de su natal Colón. Fue en este club donde su habilidad como volante llamó la atención más allá de las fronteras panameñas, dándole la oportunidad de dar un salto monumental al fútbol brasileño para unirse a las filas del Athletico Paranaense, uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

El recorrido no ha sido fácil. Detrás de cada logro hay una historia de esfuerzo y sacrificio, y en la vida de Giovany, la figura más influyente ha sido su mamá. Él la describe como su pilar fundamental, una mujer a la que ha visto luchar y salir adelante desde que era un niño, convirtiéndose en su principal fuente de inspiración y apoyo incondicional.

Es gracias a ese respaldo y a su propio trabajo que hoy se encuentra a las puertas de una cita mundialista con la selección Sub-20, un momento por el que agradece profundamente a Dios.

Fuera de la cancha, Giovany es un joven con los pies en la tierra. Residente de Altos de San Isidro, Pilón, y formado en el Instituto Rufo A. Garay, siempre tuvo una inclinación natural por el deporte, siendo Educación Física su materia favorita en la escuela.

Su admiración en el fútbol también tiene raíces locales: considera a Yoel Bárcenas su jugador nacional favorito, no solo por su talento, sino por ser un referente de Colón, una inspiración para todos los jóvenes de la provincia. A nivel internacional, su modelo a seguir es el croata Luka Modric, un mediocampista de clase mundial.

Cuando se le pregunta por el secreto del éxito, su mensaje es claro y directo: luchar día a día y trabajar fuerte para cumplir los sueños. Es el mismo consejo que él ha aplicado en su vida, junto a otro que valora enormemente: "disfruta cada momento y sigue adelante".

Con la mirada puesta en el futuro, Herbert ya se imagina viviendo uno de los momentos más sublimes para un atleta: escuchar el himno nacional en un Mundial. "Claro que sí", afirma con convicción, "me imagino mirando al cielo agradeciendo a Dios por el momento tan lindo que puedo vivir".

Esta mentalidad, que combina gratitud y ambición, define a un jugador que no solo representa el futuro del fútbol de Panamá, sino también el espíritu incansable de su gente.

Con infromación de FPF.

