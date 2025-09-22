Panamá es sede del Premundial de Béisbol U23 2025| Conoce el calendario y sistema de competencia del torneo panamericano

El certamen se llevará a cabo en los estadios Mariano Rivera y Justino 'Gato Brujo' Salinas

Panamá/Panamá será el lugar en que se disputará el Premundial de Béisbol U23 desde el domingo 28 de septiembre hasta el sábado 4 de octubre y que contará con la participación de 10 equipos.

La selección panameña será la anfitriona y estará dirigida por el experimentado entrenador Aníbal Reluz. En las últimas semanas, el elenco canalero ha llevado adelante su preparación y se espera que próximamente se defina al grupo de jugadores que competirán en el certamen. Solo se adelantó que el receptor Eduardo Tait, quien forma parte de la organización de los Mellizos de Minnesota, estará en el equipo.

La fase preliminar se disputará del domingo 28 de septiembre al jueves 2 de octubre y las semifinales se jugarán el viernes 3. Los partidos por el tercer lugar y por el campeonato se llevarán a cabo el sábado 4 de octubre.

Los estadios Mariano Rivera y Justino 'Gato Brujo' Salinas, ambos ubicados en el distrito de La Chorrera -provincia de Panamá Oeste-, serán las sedes de los partidos.

Sistema de competencia

Los 10 conjuntos participantes han sido divididos en dos grupos de cinco cada uno. El Grupo A lo componen conjuntos de Norte y Centroamérica y el B lo integran elencos del Caribe.

Panamá forma parte del Grupo A junto a Costa Rica, Guatemala, Honduras y México. Por su parte, el B está conformado por Aruba, Bahamas, Cuba, Islas Vírgenes Estadounidenses y Puerto Rico.

Las selecciones se enfrentarán a los rivales de sus respectivas agrupaciones a una sola vuelta por lo que cada una de ellas jugará un total de cuatro partidos. Aquellas que ocupen los dos primeros lugares de sus grupos avanzarán a las semifinales que se disputarán de forma cruzada (2A vs1B y 2B vs 1A) a partido único.

Los ganadores de las semifinales jugarán por la medalla de oro del certamen y los perdedores se enfrentarán en el cotejo por la medalla de bronce.

Calendario de Panamá

La programación de partidos del equipo panameño es la siguiente:

Domingo 28 de septiembre de 2025: vs Costa Rica (Estadio Mariano Rivera/ 7:00 p.m.)

Lunes 29 de septiembre de 2025: vs Honduras (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)

Miércoles 1 de octubre de 2025: vs México (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)

Jueves 2 de octubre de 2025: vs Guatemala (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)

A continuación mostramos el calendario completo del torneo.

El torneo

Concepto

El Premundial de Béisbol U23 es un torneo oficial para selecciones nacionales de béisbol con jugadores menores de 23 años.

Formato

En general participan varias selecciones de América divididas en grupos.

Los primeros colocados (y en algunos casos los segundos o terceros) obtienen el pase al Mundial.

Importancia