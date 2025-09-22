Afutpa realiza la cuarta versión de su Campus con exseleccionados de Panamá y un centenar de niños

Ex integrantes de las selecciones panameñas masculina y femenina participaron del evento que se desarrolló en cuatro categorías

Algunos de los niños participantes del Campus Afutpa 2025 junto a algunos de los facilitadores
Algunos de los niños participantes del Campus Afutpa 2025 junto a algunos de los facilitadores / Afutpa

Panamá/El Complejo Deportivo del Banco Nacional fue el escenario de la cuarta edición del Campus Afutpa, que reunió a más de 100 niños y niñas en categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16.

El fútbol y la formación fueron guiados por exfutbolistas, futbolistas y exseleccionados nacionales como Roberto Chen, Erika Hernández, Francisco Castañeda, Luis Ovalle, Jean Mclean, Nicolás Muñoz, Alex Rodríguez y Manuel Vargas. Además, el Campus contó con embajadores de lujo: Julio Dely Valdés, Gabriel Gómez y Felipe Baloy.

Druante la actividad, que se llevó a cabo entre el 15 y 19 de septiembre, los participantes también recibieron charlas de expresión oral, manejo de redes, educación financiera y un taller de videoanálisis. Como cierre, tres jóvenes destacados vivirán una semana de entrenamientos en Argentina, gracias a Copa Airlines: Driana Pérez, Isaac Jaramillo y Ebdiel Hogan.

Te puede interesar: Luis "Matador" Tejada: Familia y AFUTPA honran al goleador que dejó huella en Panamá

Chicos y chicas, entre los 10 y 16 años de edad, participaron de la actividad
Chicos y chicas, entre los 10 y 16 años de edad, participaron de la actividad / Afutpa

Datos generales

Afutpa es la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá. Es una organización sin ánimo de lucro que representa a futbolistas nacionales, vela por sus derechos y deberes, les brinda asesoría legal, representación, formación, etc.

El Campus Afutpa es un proyecto de esa asociación que consiste en un campamento de fútbol orientado a niños y jóvenes, con los siguientes objetivos y características:

  • Busca ofrecer la experiencia de un jugador profesional: entrenamientos de calidad, con metodología integral, ciencia y tecnología aplicadas al fútbol.
  • Se realizan entrenamientos con exigencias altas, diferenciados por posición en el campo y con situaciones de juego reales.
  • Además de lo deportivo, hay componentes formativos: valores como el trabajo en equipo, respeto, inclusión social.
  • Se han hecho ediciones del campus dentro de Panamá y también fuera, como en Argentina. Jóvenes panameños han participado en el Campus Afutpa en Buenos Aires, combinando fútbol con experiencias culturales.

Te puede interesar: Tauro FC y CAI firman empate sin goles en la jornada 9 del Torneo Clausura 2025

Julio César Dely Valdés, exjugador y extécnico de la Selección de Panamá, comparte con los chicos en el Campus Afutpa 2025
Julio César Dely Valdés, exjugador y extécnico de la Selección de Panamá, comparte con los chicos en el Campus Afutpa 2025 / Afutpa

Beneficios

La práctica del fútbol en niños y jóvenes ofrece múltiples beneficios tanto físicos como mentales, sociales y emocionales.

Beneficios mentales y emocionales

  1. Mejora la autoestima: Lograr objetivos, mejorar habilidades y sentirse parte del equipo refuerza la confianza en sí mismos.
  2. Desarrollo de la disciplina y la responsabilidad: Asistir a entrenamientos, seguir reglas y comprometerse con el equipo fomenta hábitos positivos.
  3. Reducción del estrés: La actividad física ayuda a liberar tensiones, mejorar el estado de ánimo y combatir la ansiedad.
  4. Fomento de la resiliencia: Aprenden a manejar la frustración, las derrotas y a levantarse después de los errores.

Te puede interesar: Premier League resultados | Arsenal y Manchester City empatan, Liverpool se beneficia y amplía su liderato

Beneficios físicos

  1. Mejora de la condición cardiovascular: Correr, moverse constantemente y jugar partidos fortalece el corazón.
  2. Desarrollo de la coordinación y el equilibrio: El control del balón y los cambios rápidos de dirección mejoran habilidades motrices.
  3. Incremento de la fuerza muscular y la resistencia: Las piernas, el core y otras partes del cuerpo se fortalecen con el entrenamiento regular.
  4. Promueve hábitos de vida saludable: Inculca la importancia del ejercicio y puede reducir el riesgo de obesidad infantil.

Beneficios sociales

  1. Fomenta el trabajo en equipo: Aprenden a colaborar con otros para alcanzar metas comunes.
  2. Desarrollo de habilidades de comunicación: Deben comunicarse con compañeros, entrenadores y árbitros.
  3. Respeto por reglas y autoridades: El fútbol enseña a seguir normas, respetar decisiones y actuar con deportividad.
  4. Amistades y redes sociales: Se crean vínculos duraderos con compañeros de equipo y se fortalece el sentido de pertenencia.

Beneficios educativos y de desarrollo personal

  1. Fomenta el esfuerzo y la constancia: Aprenden que el progreso requiere dedicación.
  2. Desarrollo del liderazgo: Pueden surgir roles como capitán o referente del equipo.
  3. Toma de decisiones rápidas: El juego obliga a pensar y actuar con rapidez, lo que desarrolla agilidad mental.

Nota de prensa

Te puede interesar: NFL resultados: Eagles mantienen imbatibilidad con touchdown de Jordan Davis

Temas relacionados

AFUTPA campus niños futbolistas Panamá
Si te lo perdiste
Lo último
stats