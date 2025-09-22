Afutpa realiza la cuarta versión de su Campus con exseleccionados de Panamá y un centenar de niños

Ex integrantes de las selecciones panameñas masculina y femenina participaron del evento que se desarrolló en cuatro categorías

Panamá/El Complejo Deportivo del Banco Nacional fue el escenario de la cuarta edición del Campus Afutpa, que reunió a más de 100 niños y niñas en categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16.

El fútbol y la formación fueron guiados por exfutbolistas, futbolistas y exseleccionados nacionales como Roberto Chen, Erika Hernández, Francisco Castañeda, Luis Ovalle, Jean Mclean, Nicolás Muñoz, Alex Rodríguez y Manuel Vargas. Además, el Campus contó con embajadores de lujo: Julio Dely Valdés, Gabriel Gómez y Felipe Baloy.

Druante la actividad, que se llevó a cabo entre el 15 y 19 de septiembre, los participantes también recibieron charlas de expresión oral, manejo de redes, educación financiera y un taller de videoanálisis. Como cierre, tres jóvenes destacados vivirán una semana de entrenamientos en Argentina, gracias a Copa Airlines: Driana Pérez, Isaac Jaramillo y Ebdiel Hogan.

Datos generales

Afutpa es la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá. Es una organización sin ánimo de lucro que representa a futbolistas nacionales, vela por sus derechos y deberes, les brinda asesoría legal, representación, formación, etc.

El Campus Afutpa es un proyecto de esa asociación que consiste en un campamento de fútbol orientado a niños y jóvenes, con los siguientes objetivos y características:

Busca ofrecer la experiencia de un jugador profesional : entrenamientos de calidad, con metodología integral, ciencia y tecnología aplicadas al fútbol.

: entrenamientos de calidad, con metodología integral, ciencia y tecnología aplicadas al fútbol. Se realizan entrenamientos con exigencias altas, diferenciados por posición en el campo y con situaciones de juego reales.

diferenciados por posición en el campo y con situaciones de juego reales. Además de lo deportivo, hay componentes formativos : valores como el trabajo en equipo, respeto, inclusión social.

: valores como el trabajo en equipo, respeto, inclusión social. Se han hecho ediciones del campus dentro de Panamá y también fuera, como en Argentina. Jóvenes panameños han participado en el Campus Afutpa en Buenos Aires, combinando fútbol con experiencias culturales.

Beneficios

La práctica del fútbol en niños y jóvenes ofrece múltiples beneficios tanto físicos como mentales, sociales y emocionales.

Beneficios mentales y emocionales

Mejora la autoestima: Lograr objetivos, mejorar habilidades y sentirse parte del equipo refuerza la confianza en sí mismos. Desarrollo de la disciplina y la responsabilidad: Asistir a entrenamientos, seguir reglas y comprometerse con el equipo fomenta hábitos positivos. Reducción del estrés: La actividad física ayuda a liberar tensiones, mejorar el estado de ánimo y combatir la ansiedad. Fomento de la resiliencia: Aprenden a manejar la frustración, las derrotas y a levantarse después de los errores.

Beneficios físicos

Mejora de la condición cardiovascular: Correr, moverse constantemente y jugar partidos fortalece el corazón. Desarrollo de la coordinación y el equilibrio: El control del balón y los cambios rápidos de dirección mejoran habilidades motrices. Incremento de la fuerza muscular y la resistencia: Las piernas, el core y otras partes del cuerpo se fortalecen con el entrenamiento regular. Promueve hábitos de vida saludable: Inculca la importancia del ejercicio y puede reducir el riesgo de obesidad infantil.

Beneficios sociales

Fomenta el trabajo en equipo: Aprenden a colaborar con otros para alcanzar metas comunes. Desarrollo de habilidades de comunicación: Deben comunicarse con compañeros, entrenadores y árbitros. Respeto por reglas y autoridades: El fútbol enseña a seguir normas, respetar decisiones y actuar con deportividad. Amistades y redes sociales: Se crean vínculos duraderos con compañeros de equipo y se fortalece el sentido de pertenencia.

Beneficios educativos y de desarrollo personal

Fomenta el esfuerzo y la constancia: Aprenden que el progreso requiere dedicación. Desarrollo del liderazgo: Pueden surgir roles como capitán o referente del equipo. Toma de decisiones rápidas: El juego obliga a pensar y actuar con rapidez, lo que desarrolla agilidad mental.

