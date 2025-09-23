MLB resultados | José 'Chema' Caballero viste de gloria a los Yankees y los mete en la postemporada

Panamá/¡Noche de infarto en el Bronx! La fanaticada de los Yankees de Nueva York vivió una montaña rusa de emociones que culminó en una celebración ensordecedora, y el arquitecto principal de esa alegría tiene sangre y corazón panameño: José Caballero.

En una demostración de temple y oportunidad, el campocorto canalero se convirtió en el héroe indiscutible al conectar un "walk-off knock", un batazo de oro en la parte baja de la novena entrada, para sellar una dramática victoria por 3-2 sobre los Medias Blancas de Chicago.

“Era un momento muy importante para mí. Sabíamos que necesitábamos esta victoria. Era el juego para sellar el pase a la postemporada, y ¡vaya que se siente bien! ¡Realmente bien! Si clasificamos a los playoffs y me toca recibir este baño de celebración todos los días, ¡lo acepto sin problemas!”

Este imparable no fue uno más en la estadística. Este fue el batazo que aseguró matemáticamente el boleto de los "Bombarderos del Bronx" a la postemporada del 2025, marcando la octava clasificación del equipo a los playoffs en las últimas nueve temporadas, una hazaña que subraya la consistencia de la franquicia.

El partido fue un auténtico duelo de estrategias y nervios. Los Yankees, jugando en casa, picaron adelante temprano. En la segunda entrada, el receptor Austin Wells conectó un doblete productor que trajo la primera carrera y parecía encaminar una noche tranquila para el abridor Luis Gil. El derecho dominicano-estadounidense lució dominante durante cinco entradas completas, silenciando los bates de Chicago y manteniendo la ventaja mínima para los locales.

Sin embargo, en el béisbol nada está escrito hasta el último out. En la sexta entrada, el guion cambió drásticamente. Un error de comunicación en los jardines entre Trent Grisham y la superestrella Aaron Judge permitió que un batazo débil de Kyle Teel, con una probabilidad de ser hit de apenas el 6% según Statcast, cayera en terreno de nadie para convertirse en un sencillo. Inmediatamente después, Colson Montgomery aprovechó la oportunidad y desapareció la pelota del parque con un jonrón de dos carreras que volteó el marcador 2-1 a favor de los Medias Blancas, enmudeciendo momentáneamente al estadio.

La frustración comenzó a sentirse en el dugout y en las gradas, especialmente porque los Yankees habían desperdiciado oportunidades clave en los episodios previos. En el quinto inning, Ben Rice conectó un sólido sencillo, pero fue puesto out en la segunda base al intentar arriesgadamente convertirlo en un doblete. Más tarde, en el sexto, el veloz Jazz Chisholm Jr., quien ya había robado su base número 31 de la temporada, fue sorprendido fuera de la almohadilla y eliminado en un "pick-off" que cortó otra amenaza.

Todo apuntaba a una derrota dolorosa, pero la novena entrada tenía reservada una página dorada en la historia reciente del equipo. Con el escenario listo para la gloria o el fracaso, José "Chema" Caballero caminó hacia el plato. Con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente, el panameño descifró el lanzamiento y conectó el imparable que impulsó la carrera de la victoria, desatando la euforia total.

Para añadirle más sabor al triunfo, la jornada fue redonda para los Yankees. La derrota de los Azulejos de Toronto (Blue Jays) ante los Medias Rojas de Boston (Red Sox) significa que Nueva York ahora se encuentra a solo un juego de alcanzar el primer lugar en la reñida División Este de la Liga Americana.

Con información de MLB.