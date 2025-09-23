Con 10 años en nuestro pais, el club Synchro Panamá celebró su festival anual por todo lo alto.

Panamá/Con diez años de trayectoria en Panamá, Club Sincro Panamá celebró su tradicional Festival Cinco Panamá, un evento que persigue difundir la natación artística como disciplina deportiva y cultural.

Más allá de la música y los aplausos, el festival es el resultado de años de trabajo para formar atletas, líderes y soñadoras que aspiran a competir en el ciclo olímpico y poner a Panamá en los grandes escenarios, como los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

El Club Sincro Panamá cumplió una década y lo celebró con su festival anual: un espacio pensado para que las niñas conozcan, practiquen y se enamoren de la natación artística.

Frente a esa realidad, la estrategia es clara: internacionalizar la competencia y abrir nuevas vías para que las deportistas panameñas ganen experiencia y visibilidad fuera del país.

En la jornada, cada atleta presentó su rutina individual y el club mostró además demostraciones de rutinas de equipo, la modalidad que más engancha al público y que mejor refleja la complejidad artística y técnica de este deporte.

El Festival Cinco Panamá se consolida como una vitrina imprescindible para la natación artística en Panamá: un evento formativo, social y competitivo que persigue revitalizar la disciplina en el país. El objetivo del club es ambicioso pero claro: iniciar y sostener un ciclo olímpico que permita, eventualmente, la presencia panameña en unos Juegos Olímpicos.

Llamado a la comunidad: el club invita a instituciones, patrocinadores y familias a sumarse al proyecto para ampliar la base de clubes y devolver a la natación artística el circuito competitivo local.

Con infromación de Gabriela Gómez.