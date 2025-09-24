Selección de Panamá Sub-20 afila sus armas en Chile para el gran debut mundialista

Panamá vs Paraguay, inicio del Mundial Sub-20 Chile 2025, el sábado 27 de septiembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La tensión y la emoción crecen en la concentración de la selección Sub-20 de Panamá, que se encuentra en la recta final de su preparación para su esperado debut en el Mundial Chile 2025

El combinado nacional, bajo la atenta mirada de su cuerpo técnico, está puliendo los últimos detalles de su estrategia para enfrentar a un duro rival, la selección de Paraguay, en lo que promete ser un vibrante partido inaugural para ambos equipos.

Otras noticias: Mundial Sub-20 Chile 2025| Selección de Panamá está en Valparaíso y se afina para el debut

El encuentro está programado para el sábado 27 de septiembre a las 8 de la noche, hora local de Chile, lo que corresponde a las 6 de la tarde en Panamá. El escenario de esta primera batalla será el histórico Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso, un campo que será testigo de los sueños y el talento de la nueva generación de futbolistas panameños.

El equipo panameño ha estado trabajando sin descanso para llegar en su mejor forma al torneo. Durante el entrenamiento del miércoles, que se extendió por dos horas, los jugadores se enfocaron intensamente en los movimientos tácticos, tanto en la faceta ofensiva como defensiva.

La sesión, realizada en la cancha 2 del Complejo Deportivo Manuel Arancibia Valencia, culminó con ejercicios de definición, buscando afinar la puntería de cara al arco rival, un aspecto que será clave para conseguir un resultado positivo en el primer partido.

Otras noticias: Selección Sub-20 de Panamá | Giovany Herbert: El sueño mundialista que nació en Colón

Una de las mejores noticias para el equipo es el estado físico del plantel. El volante Rafael Mosquera, quien milita en el New York Red Bulls, ya se ha reincorporado plenamente a los entrenamientos y trabaja con total normalidad junto al resto de sus compañeros.

Mosquera había realizado un trabajo diferenciado de recuperación el martes, pero ya está listo para ser una pieza fundamental en el esquema del equipo. Con su regreso, se confirma que los 21 jugadores que componen la delegación se encuentran en perfectas condiciones, lo que representa un gran alivio y una excelente noticia a pocos días del inicio de la cita mundialista.

La agenda de la selección no da tregua. Para el jueves, el equipo tiene planificada una doble sesión. Por la mañana, entrenarán en las instalaciones de la Escuela Naval «Arturo Prat».

Más tarde, por la tarde, realizarán el crucial reconocimiento de la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander, una práctica habitual que permite a los jugadores familiarizarse con el terreno de juego donde se disputará el partido contra Paraguay.

Finalmente, el último ensayo antes del gran día será el viernes. La práctica se llevará a cabo en horario vespertino en el Complejo Las Salinas, marcando el cierre de la preparación y el momento en que el equipo quedará completamente concentrado para su debut.

Con cada entrenamiento, la ilusión crece y el equipo panameño demuestra su compromiso y sus ganas de dejar una huella imborrable en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Con información de FPF.

Otras noticias: Selección de Panamá Sub-20 | Joseph Jones: la joven promesa del fútbol panameño y figura del Plaza Amador