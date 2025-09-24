Panamá vs Paraguay, inicio del Mundial Sub-20 Chile 2025, el sábado 27 de septiembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Chile/La Selección Sub-20 de Panamá está cerca de comenzar su participación en el Mundial de la categoría que se realizará en Chile. Por lo tanto ya ese instaló en la provincia de Valparaíso donde será su debut ante Paraguay, el sábado 27 de septiembre.

El equipo dirigido por Jorge Dely Valdés se concentró en la ciudad de Viña del Mar con todos sus integrantes. El último en integrarse fue el jugador Kairo Walters.

"Me siento bien desde que llegué. En estos tres días que tengo aquí he visto cosas buenas del grupo", comentó Walters. "Tiene la idea clara de lo que quiere el 'profe' y eso es bastante importante".

El colectivo canalero llegó a Viña del Mar el martes 23 de septiembre luego de completar un campamento de 21 días en el Complejo Deportivo del club San Luis de Quillota.. Después de su llegada a esa ciudad de Valparaíso realizó un entrenamiento en la Escuela Naval Arturo Prat.

"Me he acoplado bien al grupo. Han sido buenos entrenos, exigentes y me he adaptado bien", indicó el jugador Erick Díaz. "Le agradezco a Dios y al 'profe' por tenerme aquí. La verdad, toca demostrar".

El partido entre las selecciones sub-20 de Panamá y Paraguay se realizará en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y lo podrás sintonizar por TVMAX y TVN Pass este sábado desde las 6:00 p.m.