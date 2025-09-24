MLB noticias | Edmundo Sosa descosió la pelota con los Phillies de Philadelphia

Panamá/Los Phillies de Philadelphia firmaron una noche para el recuerdo en las Grandes Ligas tras derrotar 11-1 a los Marlins de Miami, resultado que les aseguró el pase directo a la segunda ronda de la postemporada.

El encuentro no solo selló su clasificación con autoridad, sino que también quedó grabado en la historia de la franquicia gracias a un nuevo récord: ocho jonrones conectados en un solo partido.

En medio de esta exhibición ofensiva, la figura del panameño Edmundo Sosa brilló con luz propia. En su primer juego tras salir de la lista de lesionados, el versátil jugador conectó tres cuadrangulares, alcanzando por primera vez en su carrera esa marca en un mismo compromiso. Una actuación redonda que lo consolidó como uno de los grandes protagonistas de la jornada.

El festival de batazos de los Phillies tuvo también como protagonistas a Kyle Schwarber, quien sacudió dos vuelacercas, además de Bryson Stott, Alec Bohm y Otto Kemp, quienes aportaron con uno cada uno. La ofensiva colectiva aplastó por completo al pitcheo de los Marlins, dejando en claro que el equipo de Philadelphia llega en gran forma al tramo decisivo de la temporada.

Para Sosa, el regreso no pudo ser más soñado. Sus números en la presente campaña reflejan la consistencia de su aporte: promedio de bateo de .278, con 10 cuadrangulares y 38 carreras impulsadas. Ahora, con la confianza renovada tras su histórica noche, se proyecta como una pieza clave en la alineación para afrontar los desafíos de la postemporada.

Con la clasificación asegurada y un récord que quedará para la historia, los Phillies enviaron un mensaje claro al resto de la liga: están listos para pelear por todo en octubre.

