MLB noticias| Iván Herrera: La decisión que tomó el panameño de cara a la próxima temporada

Orioles vs Yankees, sintoniza este partido el sábado 27 de septiembre a las 12 mediodía por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/La temporada 2025 del béisbol de las Grandes Ligas está por terminar para Iván Herrera y los Cardenales de San Luis. Ante esta situación, el pelotero panameño tomó una decisión pensando en lo que siente que puede aportar a su equipo para la próxima temporada.

El jugador ha pasado gran parte de esta campaña como bateador designado ya que, por algunas molestias físicas, no ha podido desempeñarse como receptor que es su posición habitual en el terreno.

"Quiero estar en el terreno a la defensa. Pienso que soy joven para ser bateador designado, amo ser receptor, esa es mi pasión. Este año he pasado por algunas situaciones físicas, pero estaré al 100% para el próximo año", expresó Herrera en una entrevista al periodista Jim Hayes de FanDuel Sports Network.

Te puede interesar: MLB noticias | Iván Herrera la sacó del parque en el Labor Day con los Cardenales de San Luis

En esa entrevista, el oriundo de la provincia de Panamá Oeste, confirmó que decidió someterse a una operación en su codo derecho después que esta temporada termine para luego comenzar con su recuperación y estar listo para volver a la receptoría el próximo año.

"He tenido este problema en los últimos tres años. Hemos tratado de posponer la cirugía y quedarme en el terreno ", precisó. "Nadie quiere ir a cirugía, pero esto es algo que realmente afecta mi forma de tirar, que realmente afecta mi forma de atrapar porque te preocupa por algo que no estés haciendo bien".

Herrera confía que con la cirugía estará en mejores condiciones para ayudar a los Cardenales a ganar partidos.

Te puede interesar: Levante vs Real Madrid | Mbappé y Mastantuono brillan en la goleada sobre los granotes

"Cuando estoy en la receptoría quiero hacer todo bien", reconoció. "Volveré el próximo año al 100% y enfrentaré todos esos asuntos", agregó.

En la presente campaña, Herrera ha jugado en 102 partidos, 84 de ellos como bateador designado. Durante esos juegos conectó 104 imparables, 18 de ellos fueron cuadrangulares, con 51 carreras anotadas y 62 empujadas. Su promedio de bateo es de .281 con un promedio de slugging de .462 y un porcentaje de llegadas a base de .372 para un OPS de .834.

Las declaraciones del panameño se dieron después del partido que los Cardenales le ganaron a los Cerveceros de Milwaukee, el domingo 21 de septiembre, por 5 carreras a 1. En ese cotejo conectó su cuadrangular 17 del año.

Actualmente, el equipo de San Luis tiene una serie de tres juegos con los Gigantes de San Francisco que inició el lunes 22 con una victoria los Cardenales, por 6 a 5. Herrera pegó su jonrón 18 en ese encuentro.

Te puede interesar: Neymar lanza crítica por premios del Balón de Oro 2025

Trayectoria

Inicio y ligas menores

Firmó como agente libre internacional con los Cardenales de San Luis el 7 de julio de 2016 .

el . Debutó profesionalmente en 2017 con los Cardenales en la Liga de Verano Dominicana (Dominican Summer League), bateando .335 con 1 jonrón y 27 carreras remolcadas en 49 juegos.

con los en la (Dominican Summer League), bateando .335 con 1 jonrón y 27 carreras remolcadas en 49 juegos. En 2018 pasó mayormente por la Liga de Novatos de la Costa del Golfo (Gulf Coast League) y algunos partidos con Springfield Cardinals (AA). A lo largo del año batió alrededor de .336.

pasó mayormente por la de la (Gulf Coast League) y algunos partidos con Springfield Cardinals (AA). A lo largo del año batió alrededor de .336. En 2019 jugó en Clase A con los Peoria Chiefs y luego fue ascendido a Clase A Avanzada con los Palm Beach Cardinals. En esos dos equipos combinados promedió cerca de .284 con algunos jonrones y carreras remolcadas.

Grandes Ligas