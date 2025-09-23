Neymar lanza crítica por premios del Balón de Oro 2025

El año pasado, muchas voces se alzaron en Brasil para criticar la atribución del Balón de Oro al español Rodri.

Rio de Janeiro, Brasil/La estrella brasileña Neymar criticó la clasificación del Balón de Oro y dijo que su compatriota Raphinha, en quinto puesto, merecía algo mejor por su exitosa temporada con el Barcelona.

"Raphinha quinto es demasiado absurdo", escribió el delantero de 33 años en Instagram, en un comentario a una publicación del perfil Ofuiclear que mostraba el top 10 del premio entregado el lunes por la noche en París.

El Balón de Oro fue otorgado al francés Ousmane Dembélé, del París Saint-Germain, club donde Neymar jugó de 2017 a 2023.

Raphinha, respaldado por estadísticas impresionantes con el Barça (34 goles y 25 asistencias) en la temporada pasada, también fue superado por su compañero de equipo, el español Lamine Yamal, segundo detrás de Dembélé.

El portugués Vitinha, también del PSG, y el egipcio Mohamed Salah, del Liverpool, quedaron tercero y cuarto, respectivamente.

Neymar, que hoy juega en el Santos, su club de formación, consiguió su mejor clasificación en el Balón de Oro en 2015 y 2017, cuando terminó tercero mientras jugaba en el Barcelona.

Brasil no gana el premio individual más prestigioso del fútbol mundial desde 2007, cuando Kaká fue el laureado.

Resumen de la Gala del Balón de Oro 2025 y su Historia

La fuente detalla los resultados de la gala del Balón de Oro 2025, celebrada en París, y ofrece un recorrido por la historia de este prestigioso galardón.

Principales Ganadores de la Noche

Los máximos galardones de la ceremonia fueron para el francés Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain, quien ganó su primer Balón de Oro, y para la jugadora española del Barcelona, Aitana Bonmatí, quien hizo historia al obtenerlo por tercera vez.

La gala fue un gran éxito para el PSG, que no solo vio a Dembélé coronado, sino que también fue nombrado el mejor club masculino del año. Su dominio se extendió con Gianluigi Donnarumma ganando el trofeo al mejor arquero y Luis Enrique siendo reconocido como el mejor entrenador.

En la categoría femenina, el Arsenal fue designado como el mejor club femenino del año y Hannah Hampton, del Chelsea, fue premiada como la mejor arquera. El premio a la mejor entrenadora fue para Sarina Wiegman.

Reconocimiento a Jóvenes Talentos y Goleadores

La ceremonia también celebró a las futuras estrellas del fútbol:

• El trofeo Kopa al mejor futbolista joven fue para Lamine Yamal, de 18 años, jugador del FC Barcelona.

• El premio a la mejor futbolista joven fue para Vicky López, de 19 años.

El trofeo Gerd Müller, que honra a los máximos goleadores, fue entregado al sueco Viktor Gyökeres y a la polaca Ewa Pajor.

Historia y Evolución del Balón de Oro

La fuente también explica el origen y la transformación del galardón:

• Fue creado en 1956 por el periodista francés Gabriel Hanot, director de la revista France Football, con el objetivo de premiar al mejor futbolista del año en Europa.

• El primer ganador fue el inglés Stanley Matthews en 1956.

• Originalmente, el premio estaba restringido a jugadores europeos que jugaban en ligas del continente. Esta norma cambió en 1995, cuando el liberiano George Weah se convirtió en el primer no europeo en ganarlo.

• En 2007, el premio se abrió a todos los futbolistas del mundo, sin importar su nacionalidad o la liga en la que jugaran.

• Entre 2010 y 2016, se fusionó con el premio de la FIFA, llamándose FIFA Balón de Oro, pero desde 2016 France Football recuperó la exclusividad del galardón.

Hoy en día, el Balón de Oro es considerado el máximo símbolo de reconocimiento individual en el fútbol, reflejando la evolución del deporte y el poder del periodismo para consagrar leyendas.