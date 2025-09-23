Levante vs Real Madrid | Mbappé y Mastantuono brillan en la goleada sobre los granotes

El astro francés anotó dos goles, mientras que el joven argentino aprovechó una asistencia de Vinícius para marcar en su debut como goleador con el equipo blanco en LaLiga.

Valencia, España/El Real Madrid sigue con paso firme tras vencer este martes 4-1 al Levante en el Ciutat de Valencia, en la 6ª jornada de LaLiga.

El brasileño Vinícius se reivindicó con un gol, el argentino Franco Mastantuono marcó su primer gol con la camiseta blanca y Kylian Mbappé firmó otro doblete.

En el primer cuarto de hora, el Levante plantó cara con dos ocasiones claras de Iván Romero y Adrián de la Fuente, pero el conjunto granota se desvaneció al tiempo que el Real Madrid empezó a crecerse.

Vinícius (28') abrió el marcador tras un golpeo con el exterior entre dos rivales al palo largo, que dejó al arquero australiano Mathew Ryan sin reacción.

En su empeño de demostrar su calidad, el astro brasileño, suplente en anteriores partidos, asistió a Mastantuono en una contra fulgurante para que el argentino colocase el esférico cerca de la escuadra. El argentino había avisado antes con un balón al travesaño.

En la segunda mitad, el delantero Etta Eyong (54') recortó diferencias.

Pero la alegría local duró poco tiempo. Mbappé transformó un penal al estilo Panenka en el 64' después de que el francés fuera derribado dentro del área por el defensa Unai Elgezabal.

Poco después, el atacante de Bondy (66') volvió a enviar el balón al fondo de la red tras quedarse solo ante Ryan y regatearlo.

Análisis del Partido: Real Madrid Domina al Levante con Contundencia Ofensiva (1-4)

El Real Madrid demostró una superioridad abrumadora en su victoria por 1-4 sobre el Levante, un resultado que se refleja claramente en las estadísticas del partido. La clave del encuentro fue la capacidad del Madrid para generar y concretar oportunidades de gol, superando ampliamente a su rival en casi todas las facetas ofensivas.

Dominio en Cifras Clave:

• Posesión y Control: El Real Madrid controló el balón con un 62% de posesión y completó 632 pases con una precisión del 91%, en comparación con el 38% de posesión y 365 pases del Levante. Este dominio se extendió al último tercio del campo, donde el Madrid completó 155 pases.

• Poder Ofensivo: El equipo visitante realizó 24 remates totales, de los cuales 10 fueron a puerta. Más importante aún, generaron 6 grandes oportunidades de gol, mostrando una gran capacidad para desequilibrar la defensa rival. El Levante, por su parte, solo consiguió 11 remates y 2 a puerta.

• Goles Esperados (xG): Las estadísticas de Goles Esperados (xG) confirman la superioridad del Madrid. Acumularon un xG de 3.53, lo que indica que la calidad de sus ocasiones debería haber producido más de tres goles. Su xG a puerta (xGOT) fue aún mayor, con 3.76, lo que resalta la excelente finalización de sus jugadores y las buenas intervenciones del portero rival, quien realizó 6 paradas. El Levante se quedó con un xG de 1.60.

En resumen, el marcador final de 1-4 es un fiel reflejo de un partido donde el Real Madrid impuso su calidad en ataque, generando un volumen y una calidad de ocasiones que el Levante no pudo contener.

Actuaciones Individuales Destacadas

Kylian Mbappé: El Jugador del Partido (Calificación 9.0)

Mbappé fue la figura más determinante del encuentro, con una actuación casi perfecta en ataque.

• Eficacia Goleadora: Anotó 2 goles con solo 4 remates totales (2 de ellos a puerta). Su estadística de Goles Esperados (xG) fue de 1.81, lo que significa que convirtió prácticamente todas las oportunidades claras que tuvo.

• Participación y Precisión: A pesar de jugar solo 82 minutos, tuvo 47 toques de balón y mantuvo una impresionante precisión de pase del 91% (31/34), incluyendo un 81% de acierto en el último tercio.

• Desequilibrio: Completó el 50% de sus regates (2/4) y tocó el balón 9 veces en el área rival, demostrando su constante peligro.

Vinicius Junior: Desborde y Creación Constante (Calificación 8.7)

El brasileño fue una pesadilla para la defensa del Levante durante los 90 minutos que estuvo en el campo.

• Aporte Ofensivo: Marcó 1 gol y dio 1 asistencia, participando directamente en la mitad de los goles de su equipo.

• Volumen de Ataque: Fue el jugador que más lo intentó, con 7 remates totales (5 a puerta). Además, generó peligro constante al tocar el balón 12 veces en el área rival y sufrir 6 faltas.

• Regate y Duelo: Ganó 11 de 17 duelos en el suelo (65%) y completó 4 de 7 regates, mostrando su capacidad para superar a los defensores en el uno contra uno. A pesar de fallar dos grandes ocasiones, su insistencia fue clave para el equipo.

Franco Mastantuono: Debut Goleador (Calificación 7.5)

El joven mediocampista tuvo una notable actuación en los 71 minutos que disputó, dejando su huella en el marcador.

• Llegada y Gol: Anotó 1 gol y fue muy activo en ataque, realizando 5 remates totales, 4 de ellos desde dentro del área.

• Calidad en el Pase: Mostró una gran fiabilidad con el balón, completando el 89% de sus pases (24/27) y un excelente 91% en el último tercio del campo (10/11), demostrando su capacidad para asociarse en zonas peligrosas.

• Áreas de Mejora: En el aspecto defensivo y de regate, las estadísticas muestran margen de mejora. Solo tuvo éxito en el 33% de sus duelos en el suelo y no completó ninguno de los dos regates que intentó.