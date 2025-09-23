Kadir Barría | El primer equipo del Botafogo convocó al panameño

Botafogo define sus convocados para enfrentar a Grêmio en el Brasileirão: Davide Ancelotti apuesta por juventud y talento emergente.

Panamá/El técnico italiano Davide Ancelotti ha revelado la lista de convocados de Botafogo para el crucial duelo ante Grêmio, correspondiente a la 16ª jornada del Campeonato Brasileirão 2025.

El encuentro se disputará este miércoles 24 de septiembre a las 19:30 (Hora local) en Porto Alegre, y llega en un momento clave para las aspiraciones del club carioca.

Según fuentes brasileñas, Ancelotti, conocido por su enfoque táctico meticuloso y su capacidad para potenciar jóvenes talentos, ha tenido que lidiar con cuatro bajas de última hora: Savarino, Joaquín Correa, Mastriani y Allan no estarán disponibles por molestias físicas y razones personales. Además, Marçal, Santi Rodríguez, Álvaro Montoro y Chris Ramos cumplirán sanción.

En respuesta, el estratega ha convocado a cinco promesas de la cantera, entre ellas el delantero Kadir Barría, quien se perfila como una de las grandes revelaciones del fútbol panameño. Con apenas 18 años, Barría viene trabajando desde hace algún tiempo en Brasil y su irrupción ha despertado elogios por su velocidad, desmarque y capacidad de desequilibrio.

📋 Lista de convocados destacada:

Guardametas: Léo Linck, Raul, Rhyan Luca

Léo Linck, Raul, Rhyan Luca Defensores: Alex Telles, Mateo Ponte, Kaio Pantaleão, Marquinhos

Alex Telles, Mateo Ponte, Kaio Pantaleão, Marquinhos Volantes: Marlon Freitas, Newton

Marlon Freitas, Newton Mediocampo: Cauã Zappelini

Cauã Zappelini Atacantes: Arthur Cabral, Artur, Jeffinho, Matheus Martins, Kadir Barría, Kauan Toledo

Con la inclusión de Barría, Botafogo no solo refuerza su ataque, sino que también apuesta por una narrativa de renovación y proyección internacional. El joven panameño podría tener minutos importantes ante Grêmio, en un partido que promete intensidad y repercusiones en la tabla.

Botafogo de Futebol e Regatas, conocido como el Glorioso, es uno de los clubes más emblemáticos del fútbol brasileño. Fundado originalmente como el Club de Regatas Botafogo el 1 de julio de 1894, nació como una institución dedicada al remo, deporte en el que cosechó sus primeros títulos. Sin embargo, su historia futbolística comenzó a tomar forma en 1904, cuando un grupo de jóvenes del barrio fundó el Botafogo Football Club.

La fusión definitiva entre ambas entidades ocurrió el 8 de diciembre de 1942, tras un emotivo episodio durante un partido de baloncesto, que marcó el nacimiento del actual Botafogo de Futebol e Regatas. Desde entonces, el club ha sido sinónimo de pasión, tradición y gloria deportiva.

Botafogo ha sido cuna de leyendas como Garrincha, Nilton Santos y Jairzinho, íconos que brillaron tanto en el club como en la selección brasileña. De hecho, el Fogão ostenta el récord de haber aportado 97 jugadores a la selección nacional en distintas ediciones de la Copa del Mundo, una cifra que lo posiciona como referente histórico.

Su escudo, adornado con la Estrella Solitaria, es símbolo de identidad y orgullo. Los colores blanco y negro representan la elegancia y la fuerza de un club que ha sabido reinventarse a lo largo de los años.

En la actualidad, bajo la dirección del italiano Davide Ancelotti y con el respaldo del empresario John Textor, Botafogo vive una nueva era de modernización y ambición. Con títulos recientes como el Campeonato Brasileño, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, el club carioca reafirma su lugar entre los grandes del continente.

Botafogo no solo es historia: es presente y futuro del fútbol sudamericano.