Panamá/Desde su debut con los Yankees de Nueva York, el pasado 1 de agosto, el panameño José 'Chema' Caballero se ha establecido como un pelotero que responde en momentos precisos para su equipo. Esto lo demostró al conectar el hit que impulsó la carrera que le dio la victoria este martes al conjunto neoyorquino sobre los Medias Blancas de Chicago, por 3 a 2, y además la clasificación a la postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas.

José 'Tatín' Caballero, padre del jugador, conversó en exclusiva con el corresponsal de TVN Noticias, Eduardo Javier Vega, sobre como vivió el momento en que su hijo pegó el imparable decisivo para los Yankees. Él resaltó que su muchacho no era parte de la alineación titular de Nueva York, sin embargo entró como emergente y respondió a 'la hora buena'.

"Yo me siento muy contento, alegre, optimista. por la grandeza que da Dios, los premios que da Dios. Para nosotros fue una satisfacción en la noche de ayer que todo Panamá lo presenció", destacó el progenitor de 'Chema'.

Caballero padre indicó que acostumbra a conversar con el jugador después de los partidos. Algo que hizo tras el juego del martes.

"En la noche siempre conversamos después del partido. Él se siente muy cómodo, está muy bien", señaló. "Se ha ganado la simpatía del capitán. Tú sabes que tú en todo tienes que tener un jefe. El jefe de ellos es Aaron Judge".

El progenitor reconoció que hay tensión dentro de su familia por la situación del equipo, que hasta el juego ante los Medias Blancas luchaba por clasifcar a la postemporada y que ahora deberá afrontar un camino que le podría llevar a la próxima Serie Mundial.

"Sí, claro, una tensión muy grande porque lo que hemos escuchado y hemos visto y sabemos la presión que se siente dentro del equipo", expresó.

Para Caballero padre, él y sus familiares se sientes satisfechos por la labor de 'Chema' y atribuye sus logros a la "grandeza" y "los premios" que, según dijo, otorga Dios.