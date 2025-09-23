MLB noticias| "Árbitros robot" incursionarán en la temporada 2026

Orioles vs Yankees, sintoniza este partido el sábado 27 de septiembre a las 12 mediodía por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/Los "árbitros robot" debutarán en las Grandes Ligas del béisbol en la temporada 2026, cuando el juego adoptará el sistema automatizado de impugnación de la zona de strike probado en la pretemporada de 2025, informó la MLB el martes.

El comité conjunto de competición de la MLB votó a favor de aprobar el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS), que permite a los jugadores impugnar las decisiones de los árbitros humanos sobre bolas y strikes a través de un procedimiento electrónico que utiliza la tecnología Ojo de Halcón.

Esta tecnología, conocida en inglés como Hawk-Eye, ya es ampliamente utilizada en deportes como el tenis.

El sistema ya se había probado ampliamente en las ligas menores antes de ser puesto en práctica en los partidos de pretemporada de 2025.

En 2026, los equipos de la MLB podrán refutar dos decisiones por partido y obtener apelaciones adicionales en las entradas extra.

Solo el lanzador, el receptor o el bateador pueden contestar, sin la intervención de los entrenadores o los jugadores en el banquillo.

Las revisiones se mostrarán como gráficos digitales en los marcadores de video del campo.

Basándose en el uso del sistema durante los partidos de entrenamiento de la primavera estadounidense, la MLB calcula que las impugnaciones duran una media de 13,8 segundos.

Si una refutación tiene éxito, el equipo conserva esa impugnación.

Los árbitros o umpires llevan declarando los lanzamientos dentro o fuera de la zona de strike desde los inicios de este deporte en el siglo XIX, con numerosas disputas y discusiones desde entonces.

La MLB afirmó en un comunicado este martes que el sistema de dos impugnaciones será un "término medio entre los llamados 'árbitros robot', que podrían decidir cada bola y cada strike, y la larga tradición del error humano natural que acompaña a los árbitros humanos".

Sin embargo, señaló que el cambio supondrá "la primera vez en la temporada del campeonato al más alto nivel en la que las decisiones del árbitro de home plate sobre bolas y strikes no serán inamovibles".

Innovaciones

Entre los años 2021 y 2025, las Grandes Ligas han implementado algunas innovaciones tecnológicas que han influido en el desarrollo de los partidos. Algunas de ellas son:

Reloj de lanzamiento / Pitch Clock

Para mejorar el ritmo de juego, MLB ha introducido un reloj que limita el tiempo que tienen los lanzadores para preparar su envío entre entradas y también entre lanzamientos. Esto ayuda a reducir demoras.

Zona de strike automatizada ("Automated Strike Zone" / "Robot Umpire")

Experimentos y uso creciente de sistemas automatizados para marcar los strikes/bolas en algunas ligas menores o reglas experimentales, con el fin de evaluar si es viable aplicarlo en más partidos oficiales. Mejora en la precisión de las decisiones de strike/bola.

Mejoras en Statcast

Statcast, el sistema de seguimiento de jugadas, jugadores, velocidad de lanzamiento, spin rate, etc., se sigue refinando: mejor resolución, más métricas avanzadas, integración más amplia de datos para análisis en tiempo real.

Revisión de jugadas y asistencia de video ampliada

Uso más robusto de video en alta definición, cámaras desde múltiples ángulos, análisis instantáneo (“replay”) mejorado para jugadas cerradas (por ejemplo, decisiones de safe/out, obstáculos). También mejoras en los sistemas para revisiones: mayor rapidez, mejor logística, más ángulos disponibles.

Tecnología biométrica y de salud del jugador

Wearables que monitorean carga de trabajo, recuperación, estrés físico, velocidad de recuperación, etc. Herramientas de análisis para evitar lesiones: seguimiento de rotación del brazo, del codo, desgaste, recuperación.

Datos avanzados para scouting y desarrollo de jugadores

Uso de modelos predictivos, machine learning, big data para análisis del talento joven, proyección de rendimiento, evaluación de lanzamientos, bateo, defensa, etc.

Experiencia de los aficionados (fan experience)

Apps móviles mejoradas : para estadísticas en vivo, replays, alertas personalizadas, visualización de datos durante el partido.

: para estadísticas en vivo, replays, alertas personalizadas, visualización de datos durante el partido. Realidad aumentada / realidad virtual : algunos estadios están experimentando con AR para enriquecer la experiencia de ver el juego en el estadio o desde casa.

: algunos estadios están experimentando con AR para enriquecer la experiencia de ver el juego en el estadio o desde casa. Transmisiones mejoradas: cámaras 4K, ángulos únicos, gráficos enriquecidos con datos.

Integración de inteligencia artificial (IA)

Se ha empezado a usar IA para análisis predictivo dentro del juego: estrategias de bullpen, decisiones de cambio de lanzador, optimización de alineaciones basadas en probabilidades, etc.

Tecnología de seguimiento del bate / pelota

Se han mejorado los sensores que miden datos como velocidad del bate, punto de contacto, efecto (“spin”) de la pelota, trayectoria, etc. Esto ayuda tanto al análisis de rendimiento como a la transmisión del juego (visualización, gráficos en vivo).

Sostenibilidad y operaciones mejoradas de estadio

Algunos estadios han incorporado tecnología para ahorro de energía, iluminación LED inteligente, mejor gestión del clima, mejor wifi para los fanáticos, infraestructura digital más robusta.