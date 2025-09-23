LigaMX | Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, José Luis Rodríguez y Édgar Yoel Bárcenas duelo de panameños

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/Este martes será una fecha histórica para el fútbol panameño en la Liga MX, con un hecho inédito: panameños se enfrentarán entre sí en dos partidos correspondientes a la jornada 10 del torneo.

La acción comenzará a las 10:00 p.m., cuando el FC Juárez, donde milita José Luis “Puma” Rodríguez, reciba a los Pumas UNAM, equipo en el que destaca Adalberto “Coco” Carrasquilla. Un duelo que promete intensidad en el mediocampo, pues ambos jugadores atraviesan un buen momento en el fútbol mexicano.

Otras noticias: Olympique Marsella vs PSG: Michael Amir Murillo jugó contra los parisinos

Otras noticias: José Fajardo | El atacante de la selección de Panamá anotó en el fútbol de Ecuador

Cinco minutos más tarde, a las 10:05 p.m., se dará otro cruce de panameños. El Club León, con el atacante Ismael Díaz como referente ofensivo, medirá fuerzas ante el Mazatlán FC, donde juega Édgar Yoel Bárcenas, habitual titular y pieza clave en el esquema de su club.

Otras noticias: Selección de Panamá - Eliminatorias Concacaf 2025| Designan árbitros para partidos ante El Salvador y Surinam

Esta jornada de mitad de semana mantiene a la afición panameña expectante, no solo por el protagonismo de sus legionarios en México, sino también porque se da en la antesala de los partidos de eliminatoria de Concacaf en octubre. Allí, la selección de Panamá se enfrentará a El Salvador en San Salvador y luego a Surinam en el estadio Rommel Fernández, duelos cruciales en el camino hacia el Mundial.

Con esta doble presencia en la Liga MX, el balompié nacional confirma que sus jugadores no solo brillan en el extranjero, sino que también son protagonistas en las ligas más competitivas de la región.