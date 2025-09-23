Mundial Sub-20 Chile 2025| Selección de Panamá se instala en Viña del Mar

Panamá vs Paraguay, inicio del Mundial Sub-20 Chile 2025, el sábado 27 de septiembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La selección Sub-20 de Panamá llegó cerca del mediodía del martes a su base mundialista en la ciudad de Viña del Mar, a pocos días de su debut en la cita mundialista el próximo 27 de sepriembre frente a Paraguay en el Estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso.

El plantel panameño dejó la ciudad de Quillota que por espacio de 23 días sirvió de campamento para los entrenamientos que tuvieron como sede el Complejo Deportivo del club San Luis de Quillota.

El traslado desde Quillota a Viña del Mar fue vía terrestre y tuvo una duración de unos 40 minutos. A su llegada al hotel de concentración, el plantel se dirigió a sus habitaciones y luego de dejar sus pertenencias procedieron a almorzar.

El primer entrenamiento de la Sub-20 de Panamá se realizará la tarde del martes en las instalaciones de la Escuela Naval «Arturo Prat» en Valparaíso, a unos 20 minutos del hotel de concentración.

Lista convocados

Porteros

Cecilio Burgess - Umecit FC (PAN)

Ian Flores - San Francisco FC (PAN)

Sean Deane - CD Plaza Amador (PAN)

Defensas

Julio Rodríguez - CD Plaza Amador (PAN)

Erick Díaz - Los Ángeles FC II (USA)

Martín Krug - Levante (ESP)

Juan Hall - Herrera FC (PAN)

Joseph Jones - CD Plaza Amador (PAN)

Antony Herbert - UB Conquense (ESP)

Ariel Arroyo - Dep. Árabe Unido (PAN)

Javier Arboleda - CA Independiente (PAN)

Volantes

Kairo Walters - Los Ángeles FC II (USA)

Anel Ryce - Chornomorets Odesa (UKR)

Luis Villareal - Veraguas FC (PAN)

Giovany Herbert - Athletico Paranaense (BRA)

Ryan Gómez - Gremio (BRA)

Ernesto Gómez - CD Universitario (PAN)

Rafael Mosquera - NY Red Bulls (USA)

Delanteros

Gustavo Herrera - Deportivo Saprissa (CRC)

Karlo Kuranyi - SGV Freiberg (GER)

Kevin Walder - CD Plaza Amador (PAN)

Datos del Mundial

Fecha: Del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025

Del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025 País anfitrión: Chile

Chile Ciudades sedes: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca

Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca Estadios principales: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago), Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso), Estadio El Teniente (Rancagua), Estadio Fiscal (Talca)

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago), Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso), Estadio El Teniente (Rancagua), Estadio Fiscal (Talca) Número de equipos: 24 selecciones nacionales Sub‑20

24 selecciones nacionales Sub‑20 Confederaciones representadas: AFC (Asia), CAF (África), CONCACAF (Norte, Centroamérica y el Caribe), CONMEBOL (Sudamérica), OFC (Oceanía), UEFA (Europa)

AFC (Asia), CAF (África), CONCACAF (Norte, Centroamérica y el Caribe), CONMEBOL (Sudamérica), OFC (Oceanía), UEFA (Europa) Distribución de los grupos: Seis grupos (A a F) de cuatro equipos cada uno.

Seis grupos (A a F) de cuatro equipos cada uno. Número de partidos: 52 partidos en total.

Grupos

Grupo A : Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto

: Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto Grupo B : Corea del Sur, Ucrania, Paraguay, Panamá

: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay, Panamá Grupo C : Brasil, México, Marruecos, España

: Brasil, México, Marruecos, España Grupo D : Italia, Australia, Cuba, Argentina

: Italia, Australia, Cuba, Argentina Grupo E : Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica

: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega, Nigeria

