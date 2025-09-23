Panamá Femenina Sub-17 arranca nueva era con el DT Gerard Aubí

Panamá/La era Gerard Aubí como nuevo entrenador de la Selección Femenina Sub-17 de Panamá ya arrancó.

El estratega español finalizó este martes 23 de septiembre su primer microciclo de tres días de trabajo al frente del elenco femenino con un entrenamiento en las instalaciones del Mañanitas Country Club, en Vía Tocumen.

Las jugadoras convocadas entrenaron domingo, lunes y martes, en lo que fue el inicio de la preparación con miras al próximo Torneo UNCAF Sub-16 Femenino FIFA Forward, a realizarse en el mes de noviembre en Nicaragua.

Antes del iniciar el entrenamiento, Aubí conversó con los medios de comunicación dónde entre varios puntos detalló cuál va a ser su plan de trabajo en las divisiones inferiores y cuál es su objetivo final con Panamá.

“La verdad que, con mucha ilusión, fue una decisión fácil el venir a Panamá cuando Toña (Is) me contactó”, expresó.

“Ahora estamos creando un muy buen grupo de trabajo, que ahora empezamos con la Sub-17, donde se ve mucha ambición y esas ganas de poder conseguir cosas, así que veremos cómo va durante estas semanas”, agregó.

La Sub-17 Femenina volverá a entrenar la próxima semana, en un nuevo microciclo, empezando este domingo 28 de septiembre hasta el martes 30 de septiembre.

Declaraciones

Explícanos el plan de trabajo con este equipo para el Torneo UNCAF y lo que se viene para los próximos Juegos Centroamericanos.

"Ahora empezamos un poco con la Sub-17, donde empezamos con visorias, seleccionando un poco las mejores jugadoras o perfiles, prefiero decir, que me encajan más para ese modelo de juego que va de la mano de la Mayor. Al final lo que queremos es que tanto mayor como inferiores hagan el mismo trabajo. El mes que viene vamos a empezar ya a preparar los Juegos Centroamericanos con una selección de edades variadas que hicimos y competimos en Guatemala, y esta Sub-17 que empezamos a ver estas semanas, ya va a ser para el mes de noviembre que vamos a competir en el Torneo UNCAF en Nicaragua".

¿Cómo describe su metodología de trabajo y el estilo de juego que desea hacer con estas jugadoras?

"Al final es un juego posicional. Venimos de España, así que nos gusta mucho implementar ese juego posicional, pero también haciendo un mix con esa verticalidad, ya que aquí hemos visto que las chicas se adaptan rápidamente a esa verticalidad. Es solamente implementar un poco más del juego más juego posicional, que la técnica la tienen".

¿Con qué te has encontrado en estos primeros días?

"Me he encontrado con muchas ganas, con jugadoras con mucha ambición por poder representar a su país. Como les dije a las chicas, al final es un reto muy bonito para ellas, pero también exigente y por desgracia no todas van a poder entrar en ese proceso. Bastante técnica individual. Como os comentaba, al final los aspectos tácticos son donde hay que hacer un poco más de hincapié para que entiendan realmente lo que buscamos y queremos de ellas. Pero la verdad que contento".

¿Qué pasó por tu mente cuando te dijeron vas a venir a Panamá, y también la posibilidad de ser seleccionador?

"Ser seleccionador es algo que buscas desde que empiezas en esta profesión. Empiezas normalmente por clubes más pequeñitos, vas subiendo. Tuve la suerte de que al llegar de China estuve en Atlético Madrid, que para mí fue donde pude crecer más a nivel personal y profesional. Fue algo que no me lo esperaba, la verdad, pero sí que cuando recibí esa llamada fue una fácil decisión. Al final llevo ya desde los 21 años, por suerte o desgracia, fuera de casa, viajando y al final ese miedo de salir de tu zona de confort se pierde. Se toma como un reto más, muy bonito y exigente, como comentaba, porque ya vas a representar a todo un país y al final espero que se haga de la mejor manera posible y lleguen los resultados esperados".

¿Tus metas a corto y largo plazo con Panamá?

"Obviamente hay metas. Me considero un entrenador muy ambicioso. Sé que la Sub-17 y Sub-20 Femenina nunca clasificaron para el Mundial. Sé que es difícil, pero soy de los que dice que imposible no es. Obviamente soy consciente de que es muy difícil, pero bueno, es un reto al que personalmente me de luchar hasta el final para poder clasificar por primera vez tanto Sub-17 como la 20".

Lista de convocadas

María González - Inter FC Keyra Pinto - Umecit FC Abril Potvin - FC Chorrillo Maryfer De Gracia - Suárez Academy Cristabella Ríos - Panamá City FC Julianna Alvarado - Inter FC Natalia Guerra - Suárez Academy Guillehely Distancia - Umecit FC Tatiana Abrego - SL Colón Ana Pérez - Inter FC Vera Batista - Suárez Academy Lizneth Ávila - Umecit FC Yohanis Batista - Sporting SM Kelly Zapata - Santa Fe FC Analia Velásquez - Inter FC Sharis Gutiérrez - Sporting SM Elisé Jované - Suárez Academy Alexandra Moscoso - Suárez Academy Alexa Ortega

