MLB noticias| David Fry: pelotero de los Guardianes de Cleveland se fractura el rostro

Orioles vs Yankees, sintoniza este partido el sábado 27 de septiembre a las 12 mediodía por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/El bateador designado de los Guardianes de Cleveland, David Fry, sufrió múltiples fracturas faciales tras recibir un pelotazo en la cara de una bola rápida lanzada por el pitcher de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, la noche del martes.

Los Guardianes informaron este miércoles en un comunicado que las pruebas de imagen mostraron que Fry sufría "múltiples fracturas faciales y nasales en el lado izquierdo con un desplazamiento mínimo".

Se espera que se recupere por completo sin necesidad de cirugía, pero estará de baja entre seis y ocho semanas, lo que significa que no estará disponible si los Guardianes se clasifican para la postemporada.

Fry, de 29 años, intentaba hacer un toque cuando el lanzamiento de 159 km/h de Skubal lo golpeó en la cara. Tras el impacto, cayó al suelo, pero finalmente pudo dar unos pasos hasta un carrito para ser retirado del campo.

"Es muy duro", dijo Skubal, visiblemente conmocionado, después del partido. "Parecía que estaba bien al salir del campo, y esperemos que siga así. Sé que a veces estas cosas pueden cambiar, así que esperemos que esté bien".

Los Guardianes informaron que Fry había sido dado de alta del hospital y se encontraba descansando cómodamente.

Los dos equipos tienen previsto volver a enfrentarse este miércoles por la noche.

Te puede interesar: Selección de Panamá Sub-20 afila sus armas en Chile para el gran debut mundialista

Ficha técnica

Nombre completo: David James Fry

David James Fry Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1995

20 de noviembre de 1995 Lugar de nacimiento: Irving, Texas, EE.UU.

Irving, Texas, EE.UU. Bateo / lanzamiento: derecho / derecho

derecho / derecho Posiciones: catcher, primera base, jardinero; también ha jugado como bateador designado (DH) y como jugador utilitario en varias posiciones.

Trayectoria Amateur

Educado en Grapevine High School, Texas.

Universidad: Northwestern State University (Luisiana). Jugó para los Northwestern State Demons.

En la universidad tuvo una carrera destacada: varios récords escolares (at bats, dobles, bases totales) y fue seleccionado varias veces para el equipo del Southland Conference.

Te puede interesar: Premundial de Béisbol U23| Panamá se fortalece con dos prospectos de MLB

Carrera Profesional (Menores / MLB)

Draft y desarrollo en ligas menores Fue seleccionado por los Milwaukee Brewers en la séptima ronda (pick 215) del draft de MLB 2018. En su primera temporada profesional (2018) jugó en ligas rookie y Single-A, con buenos números de bateo y poder. En 2019 continuó en Single-A con los Wisconsin Timber Rattlers: jugó muchos partidos, con jonrones, carreras impulsadas, buenos dobles, etc. En 2020 no jugó profesionalmente debido a la cancelación de la temporada de ligas menores por la pandemia de COVID-19. En 2021 jugó en niveles más avanzados: Double-A (Biloxi Shuckers) y Triple-A (Nashville Sounds). Cambio a Cleveland Guardians En marzo de 2022 fue traspasado a los Cleveland Guardians como “player to be named later” (jugador que se nombraría después), en una operación que involucró al pitcher J. C. Mejía. Pasó la mayor parte de 2022 en Triple-A con los Columbus Clippers. Sus números allí fueron sólidos. Debut en Grandes Ligas Debutó en MLB el 1 de mayo de 2023 con los Cleveland Guardians. En su primera temporada tuvo una adaptación gradual al nivel mayor.