Premundial de Béisbol U23| Panamá se fortalece con dos prospectos de MLB

Costa Rica vs Panamá, inicio del Premundial de Béisbol U23, el domingo 28 de septiembre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Panamá jugará el Premundial U23 de Béisbol que otorga tres cupos al Mundial 2026 de Nicaragua y contará con cotizados prospectos de la pelota profesional en la Major League Baseball entre ellos el receptor del West, Eduardo Tait, figura destacada en la organización de los Mellizos de Minnesota.

Tait es el prospecto #2 de su organización, tras ser transferido este año en la temporada de cambios de MLB, proveniente de los Phillies de Filadelfia, llega a Minnesota donde ha seguido impresionando con su talento.

Tait este año jugó en tres equipos, dos con Filadelfia y uno con Minnesota, donde tuvo destacada actuación, con apenas 19 años de edad, se convierte en el principal talento panameño en Ligas Menores, camino a las Grandes Ligas en un futuro muy cercano.

En tres años en la pelota profesional, Tait ha despachado 28 cuadrangulares y remolcado 180 carreras, para sustentar con números su talento, dejando también en el 2025 su huella en el Juego de Estrellas del Futuro, donde tuvo la oportunidad de participar.

Otro de los talentos con los cuales contará Panamá es el también receptor panameño de los Gigantes de San Francisco, Adrián Sugastey que viene de firmar una temporada de ensueño en la clase AA, donde pulverizó el record de más jugadores sacados en intento de robo con 50, lo que establece una marca para su franquicia en la Clase AA.

Sugastey de 6' 1" y 210 libras es un talento con sello de jugador de Grandes Ligas, por lo que se espera mucho liderazgo de su parte en la selección nacional U23 para este evento, el cual suena imperdible para los aficionados de la pelota panameña.

Otros profesionales que estarán serán el receptor coclesano Juan Diego Rosas de Toronto y el derecho Eduardo Castillo también coclesano con los Cachorros de Chicago en ligas menores.

Datos generales

Eduardo Tait

Nacido el 27 de agosto de 2006 en Panamá Oeste (Nuevo Chorrillo, Arraiján).

en (Nuevo Chorrillo, Arraiján). Destacado desde muy joven en categorías juveniles , fue apodado el “Gordito de Oro” por su impacto ofensivo desde la U‑10.

, fue apodado el “Gordito de Oro” por su impacto ofensivo desde la U‑10. Firmado por los Phillies en enero de 2023 con un bono de aproximadamente 85000 – 90000 dólares.

en con un bono de aproximadamente 85000 – 90000 dólares. Incluido por primera vez en el Top 100 de Baseball America del 2024 en el lugar 93 como prospecto global, y cuarto dentro de la organización Phillies .

en el como prospecto global, y . En el ranking de MLB Pipeline del 2025 figuró como el prospecto No. 69 del béisbol y No. 4 de su organización, tras escalar desde el puesto 93 del año anterior.

figuró como el prospecto No. del béisbol y de su organización, tras escalar desde el puesto 93 del año anterior. El 30 de julio de 2025 fue transferido a la organización de los Mellizos de Minnesota en un movimiento que llevó al lanzador Jhoan Durán a los Phillies.

Adrián Sugastey

Nació el 23 de octubre de 2002 en la Ciudad de Panamá

Firmó con la organización de los Gigantes de San Francisco el 2 de julio de 2019.

En 2023, cuando estaba en Clase A Fuerte con los Eugene Emeralds, pegó su primer grand slam profesional.

En la temporada 2025 con los Richmond Flying Squirrels (Doble A), Adrián Sugastey implantó un nuevo récord de la franquicia al atrapar a 36 corredores robando bases, superando la marca anterior de 35. El apodo que se le ha dado es “El Misil”, destacándose por su potente brazo.

Información de Fedebeis