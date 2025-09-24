Felipe Baloy: La misión dorada de un capitán al mando de la selección sub-20

Panamá es la única selección centroamericana en la contienda que también logró clasificar al Mundial Sub-20 de Chile.

Panamá/En los campos de entrenamiento del COS Sports Plaza, se gesta un sueño con sello olímpico.

La Selección Sub-20 Masculina de Panamá no solo se prepara para una competencia más; bajo la tutela de su nuevo estratega y legendario excapitán, Felipe Baloy, el objetivo es claro y contundente: conquistar la medalla de oro en los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala.

Este torneo no es un fin en sí mismo, sino el primer escalón en el ambicioso ciclo olímpico que apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con tres semanas de intenso trabajo ya en el registro, la "Rojita" afina detalles bajo la mirada de un técnico que vive su primera experiencia al mando de una selección nacional. Baloy, autor del histórico primer gol de Panamá en un Mundial, no oculta su entusiasmo.

"La verdad, muy contento por esta oportunidad", expresó, destacando que se ha preparado y ha adquirido los conocimientos necesarios para asumir el reto. El exdefensor encontró un grupo de jugadores "bastante talentoso", con "responsabilidad, mucho carácter y muchas ganas" de representar al país.

Cuando se le cuestiona sobre su filosofía de juego, Baloy define su plan con dos palabras clave: "compacto" y "solidez". Su estrategia se fundamenta en construir el equipo desde atrás. "Siempre he dicho que los equipos tienen que ser sólidos para poder proponer después", explicó el técnico.

La hoja de ruta es precisa: una defensa férrea, un equipo compacto en la mitad de la cancha, transiciones rápidas para sorprender al rival y una ofensiva efectiva de cara al gol. Además, un elemento no negociable es el trabajo sin pelota; Baloy insiste en la necesidad de "recuperarla lo más pronto posible" tras una pérdida, un sello de intensidad que quiere imprimir en su oncena.

El desafío en Guatemala no será menor. Panamá quedó sembrada en el Grupo B junto a rivales de peso como Costa Rica y Honduras. El formato del torneo exige un rendimiento inmediato, ya que solo los dos mejores de cada grupo avanzarán a semifinales, buscando no solo el podio, sino también la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026.

Una de las particularidades de este proceso es que Panamá es la única selección centroamericana en la contienda que también logró clasificar al Mundial Sub-20 de Chile. Esto obligó a dividir la selección en dos equipos, una situación que podría verse como una desventaja.

Sin embargo, Baloy lo asume con confianza: "Confío en todos los jugadores que tenemos hoy aquí", afirmó, desestimando la idea de que un grupo sea superior al otro y manteniendo intacta la meta principal. "El pensamiento es eso, poder traer la medalla de oro para Panamá".

Más allá de la gloria inmediata, este proceso representa para Baloy el inicio de un sueño personal. El técnico confesó que, si bien dirigir en un proceso mundialista es una meta, hay un objetivo que le "llama mucho la atención": llevar a Panamá a unos Juegos Olímpicos, un hito que el fútbol nacional nunca ha alcanzado.

Con esta motivación, Baloy continúa su preparación, buscando el consejo de entrenadores experimentados para dar lo mejor de sí en esta nueva faceta de su carrera. La Sub-20 sigue trabajando, con la mira puesta en el 18 de octubre, fecha de inicio de los juegos, y con la convicción de que este es el primer paso hacia una nueva era dorada para el fútbol panameño.

Convocatoria Oficial - Microciclo de Selección Nacional (22-24 de septiembre)

PORTEROS

Luis Rodríguez (Atlético Nacional)

Kevin González (Panamá City FC)

Alberto Ruiz (Tauro FC)

DEFENSAS

Oliver Campo (Alianza FC)

Yassir Díaz (Atlético Nacional)

Jhoamir Hill (San Francisco FC)

Joseph Small (CD Plaza Amador)

Reynaldo Williams (Tauro FC)

Ángel Díaz (Tauro FC)

Abdul Morales (CA Independiente)

VOLANTES

Blas Pérez Jr (Tauro FC)

Aaron Mosquera (San Francisco FC)

Klissman De Gracia (Veraguas FC)

Daivis Murillo (CD Plaza Amador)

Adrián Castillo (Umecit FC)

Juan Esquivel (CD Plaza Amador)

José González (Herrera FC)

Joel Garcés (Alianza FC)

David Leal (Umecit FC)

Allan Saldaña (CD Universitario)

DELANTEROS

Jafet Obando (CA Independiente)

Héctor Ríos (CD Plaza Amador)

Josue Vergara (Tauro FC)

Óscar Peñalba (Deportivo Árabe Unido)

Con información de FPF.