La FIFA presenta a Maple, Zayu y Clutch: Las nuevas caras del Mundial 2026

Panamá/A pocos meses de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, la FIFA ha encendido la emoción de los aficionados al desvelar oficialmente a las mascotas que serán el alma del torneo.

En un anuncio esperado con gran expectación, el máximo organismo del fútbol presentó a Maple, Zayu y Clutch, los tres personajes que acompañarán la histórica justa mundialista que, por primera vez, se celebrará de manera simultánea en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de la FIFA, con un mensaje directo que capturó la atención global: “Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de FIFA World Cup para 2026!”.

Esta presentación se suma a la serie de revelaciones que la organización ha estado compartiendo, construyendo la atmósfera para un evento que promete ser una celebración deportiva y cultural sin precedentes en Norteamérica.

Siguiendo una estrategia de marketing que generó un gran revuelo, la FIFA había compartido pistas un día antes del anuncio oficial, despertando la curiosidad de millones de seguidores.

Tal como se anticipaba, cada país anfitrión tendrá su propio personaje, diseñado para representar los valores, la identidad y la cultura de su nación. Esta decisión refuerza la visión de que el Mundial es mucho más que un simple torneo de fútbol; es un festival que une a todo un continente.

Aunque el diseño final aún no ha sido completamente revelado, los avances sugieren que las mascotas serán animales simbólicos que encarnan el espíritu de cada país.

Las especulaciones apuntan a que Maple, en honor a Canadá, podría ser un león; Zayu, representando el orgullo de México, un jaguar o pantera; y Clutch, como símbolo de Estados Unidos, un imponente águila. La elección de estas figuras no es casualidad; cada animal refleja la fuerza, agilidad y el carácter de su respectiva nación, así como la pasión por el fútbol que une a la región.

Este anuncio forma parte de una serie de hitos importantes en el camino hacia el Mundial 2026. Otro evento clave en la agenda es el sorteo oficial del torneo, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el prestigioso Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos.

La confirmación de esta fecha fue realizada a principios de septiembre por el expresidente Donald Trump, en compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un evento que subraya la magnitud de la preparación. En este sorteo se definirán los grupos y los enfrentamientos iniciales, marcando el comienzo de la ruta hacia la gran final. Con la presentación de Maple, Zayu y Clutch, la cuenta regresiva para la fiesta del fútbol mundial ha comenzado oficialmente.

