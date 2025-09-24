Real Oviedo vs FC Barcelona: duelo de polos opuestos en el Carlos Tartiere

Panamá/La jornada de LaLiga propone un enfrentamiento que refleja dos realidades totalmente distintas.

En el estadio Carlos Tartiere, el Real Oviedo, necesitado de puntos y en plena lucha por evitar el descenso, recibirá al FC Barcelona, que persigue al Real Madrid en la carrera por el liderato y llega con un estado de forma sobresaliente. Un choque que, a simple vista, parece inclinarse del lado visitante, pero que guarda elementos históricos y estadísticos que invitan a no dar nada por sentado.

Otras noticias: Levante vs Real Madrid | Mbappé y Mastantuono brillan en la goleada sobre los granotes

Oviedo, urgido de una reacción

El inicio de temporada de los carbayones ha sido cuesta arriba. Con cuatro derrotas en cinco jornadas, el balance de los dirigidos por Luis Carrión preocupa: apenas un gol anotado y ocho encajados en este tramo inicial. El último tropiezo fue ante el Elche (1-0), un resultado que los mantuvo en la zona baja de la clasificación.

Aun así, el conjunto asturiano encuentra un motivo para creer en su estadio. Su única victoria y su único gol en este curso llegaron precisamente en el Carlos Tartiere, escenario donde ahora intentarán dar la sorpresa. La clave estará en mejorar los primeros tiempos: en todas sus derrotas de la temporada, el equipo se fue al descanso en desventaja, un patrón que podría ser letal frente a un rival de jerarquía.

Otras noticias: Copa Libertadores: Racing vence a Vélez y es el primer semifinalista tras 28 años

Barcelona, sólido y en racha

En la otra orilla, el Barcelona llega en plena forma. El equipo de Xavi Hernández acumula dos triunfos consecutivos con un balance demoledor: 9-0 en goles a favor. Su más reciente exhibición fue ante el Getafe (3-0), con un fútbol que reflejó pegada, solidez y confianza en todas sus líneas.

Los culés, además, tienen un registro envidiable fuera de casa. No pierden como visitantes en LaLiga desde noviembre de 2024, una racha que se extiende a diez victorias y cuatro empates. Esta solidez en campo ajeno es una de las grandes armas de un equipo que, pese a las bajas, sigue mostrando una plantilla amplia y competitiva.

Otras noticias: Copa de la Liga de Inglaterra resultados | Chelsea y Liverpool sufren para avanzar a octavos de final

Los protagonistas

En el Real Oviedo, las esperanzas ofensivas recaen en Haissem Hassan, el jugador más incisivo en ataque durante este inicio de curso. Su capacidad para generar ocasiones será fundamental ante una defensa azulgrana que viene de dejar su arco en cero en los últimos dos encuentros.

En el Barça, el nombre propio es Ferran Torres, que atraviesa un momento dulce con cuatro goles en el campeonato, incluido un doblete en la última jornada. La ausencia del joven Lamine Yamal resta frescura en ataque, pero el fondo de armario culé ofrece alternativas de peso.

El Oviedo tampoco podrá contar con Nacho Vidal ni con Oviemuno Ejaria, ambos fuera por lesión, lo que limita aún más las opciones de su técnico.

Otras noticias: Neymar lanza crítica por premios del Balón de Oro 2025

Un dato para la esperanza

Aunque la lógica y el presente apuntan hacia el Barcelona, el historial guarda una curiosidad que alimenta la ilusión oviedista: entre 1998 y 2001, el conjunto asturiano ganó tres de los últimos cuatro enfrentamientos en el Carlos Tartiere frente a los culés. Además, todos los partidos del Oviedo en esta campaña han tenido un patrón singular: nunca marcaron ambos equipos.

Con estos ingredientes, el choque en el Tartiere se presenta como una prueba de fuego para un Real Oviedo que busca oxígeno y para un Barcelona que no puede dejar escapar puntos en su lucha por el título.

Con infromación de Flashscore.