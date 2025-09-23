Copa de la Liga de Inglaterra resultados | Chelsea y Liverpool sufren para avanzar a octavos de final

El Chelsea remontó ante el Lincoln City de tercera división, mientras que el Liverpool necesitó un gol tardío de Hugo Ekitike, quien fue expulsado tras la celebración. El Brighton, por su parte, goleó 6-0 al Barnsley con cuatro goles del paraguayo Diego Gómez.

Londres, Reino Unido/Chelsea tuvo que remontar ante Lincoln City, un equipo de tercera división (2-1), y el Liverpool precisó de un gol tardío de Hugo Ekitike contra Southampton (segunda división) para clasificarse este martes a octavos de la Copa de la Liga inglesa.

Fulham tampoco lo tuvo fácil para deshacerse del Cambridge (4ª categoría), y el Burnley dijo adiós tras caer 2-1 ante el Cardiff (3ª).

Otras noticias: Levante vs Real Madrid | Mbappé y Mastantuono brillan en la goleada sobre los granotes

Otras noticias: Ousmane Dembélé, Balón de Oro 2025: así coronó el francés su temporada de ensueño con el PSG

Entre los clubes de la Premier League, sólo el Brighton hizo honor a su superioridad sobre el papel aplastando 6-0 al Barnsley, con cuatro goles del paraguayo Diego Gómez.

Al igual que el Chelsea, el Liverpool jugó con numerosos suplentes habituales ante el Southampton.

El flamante fichaje, Alexander Isak, marcó su primer gol con los Reds en el minuto 43, y Ekitike firmó el segundo en el 85.

El delantero francés, que había entrado en lugar de Isak al descanso, se quitó su camiseta para celebrar su gol, lo que le costó la expulsión por segunda amarilla.

Otras noticias: Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí hace historia al ganar su tercer premio consecutivo

Otras noticias: Neymar lanza crítica por premios del Balón de Oro 2025

RESULTADOS DE LA 3ª RONDA DE LA COPA DE LA LIGA INGLESA

Martes 16 de septiembre

Grimsby Town (D4) 1 - 0 Sheffield Wednesday (D2)

Brentford 1 - 1 Aston Villa (Brentford avanza en penales)

(Brentford avanza en penales) Crystal Palace 1 - 1 Millwall (D2) (Crystal Palace avanza en penales)

Miércoles 17 de septiembre

Swansea City (D2) 3 - 2 Nottingham Forest

Martes 23 de septiembre

Chelsea 2 - 1 Lincoln City (D3) (Remontada del Chelsea)

(Remontada del Chelsea) Wolverhampton 2 - 0 Everton

Cardiff City (D3) 2 - 1 Burnley (Eliminación de un Premier)

(Eliminación de un Premier) Wrexham (D2) 2 - 0 Reading (D3)

Wycombe Wanderers (D3) 2 - 0 Wigan Athletic (D3)

Brighton 6 - 0 Barnsley (D3) (4 goles de Diego Gómez)

(4 goles de Diego Gómez) Fulham 1 - 0 Cambridge United (D4)

Liverpool 2 - 1 Southampton (D2) (Gol tardío de Ekitike)

Miércoles 24 de septiembre (Partidos por jugarse)

Tottenham vs Doncaster Rovers

Huddersfield vs Manchester City

Newcastle vs Bradford City

Port Vale vs Arsenal

(+) Indica el equipo clasificado

Otras noticias: Copa Libertadores calendario: Los partidos de vuelta de cuartos prometen drama y remontadas históricas

Otras noticias: Olympique Marsella vs PSG: Michael Amir Murillo jugó contra los parisinos