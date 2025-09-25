Panamá vs Paraguay, inicio del Mundial Sub-20 Chile 2025, el sábado 27 de septiembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Chile/La Selección Sub-20 de Panamá está por terminar su preparación previa al inicio del Mundial de la categoría y la expectativa dentro del equipo aumenta con el paso de los días.

El conjunto panameño continúa sus entrenamientos en la localidad chilena de Valparaíso, donde se afinan detalles antes del debut que será ante Paraguay el sábado venidero.

"Creo que es importante porque el Mundial es un torneo muy grande", expresó el jugador Karlo Kuranyi. "Hay que prepararse bien, los entrenamientos van bien y estamos preparados para los juegos", agregó.

Kuranyi es una de las incorporaciones más recientes al conjunto dirigido por Jorge Dely Valdés. El delantero del club SGV Freiberg de Alemania se integró al actual ciclo de la selección panameña en el Torneo Maurice Revello que se realizó entre el 3 y 15 de junio de este año.

Por su parte, Rafael Mosquera, delantero que juega para el New York Red Bulls II, expresó que está listo para afrontar la Copa del Mundo y contribuir al éxito del equipo panameño con sus goles.

"Siempre estoy feliz cuando juego con la selección. Estoy bien con este grupo que es unido", manifestó. "En lo personal estoy preparado y mentalizado para afrontar el Mundial Sub-20".

El conjunto panameño forma parte del Grupo B junto a Paraguay, Ucrania y Corea del Sur. El partido ante el elenco paraguayo se realizará en el estadio Elías Figueroa Brander y está programado para iniciar a las 6:00 p.m. (hora de Panamá). Este se transmitirá por TVMAX y TVN Pass.