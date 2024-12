Jorge Serrano y su mensaje a los futbolistas panameños: "El futuro está afuera y no se rindan"

Panamá/El Motagua, con el panameño Jorge Serrano como pieza clave, se consagró campeón de la Liga Nacional de Honduras tras vencer al siempre poderoso Olimpia por 0-1 en la vuelta de la gran final, consiguiendo un marcador global de 2-1 a su favor.

El partido, disputado el pasado fin de semana, quedará en la historia como una victoria épica para las Águilas Azules.

El único gol del encuentro llegó de forma fortuita en el minuto 77. Una jugada de peligro del Motagua generó desconcentración en la zaga defensiva del Olimpia, lo que resultó en un autogol de José García, quien envió el balón a su propia portería. Ese gol sentenció el marcador global a favor de los Azules, que celebraron con entusiasmo su nuevo título.

El panameño Jorge Serrano, quien ha sido pieza clave en la campaña del Motagua, fue titular en este partido y jugó 84 minutos. Al final del encuentro, en una emotiva entrevista con los colegas de TVC, no pudo contener las lágrimas y expresó sus sentimientos de manera sincera:

"No sé qué decir, solo puedo decir gracias a Dios. Creo que todo el que me conoce sabe lo mucho que ha sido difícil para mí. En medio de violencia pude salir de mi barrio, Santa Cruz, y hoy estoy aquí celebrando este logro. Doy gracias a Dios, a mi esposa y a mi hijo que viene en camino."

Además, Jorge Serrano dedicó el triunfo a su madre, una figura clave en su vida y carrera: "Mi mamá lo es todo, por ella estoy aquí, desde el cielo ella está orgullosa de mí, ella no quería irse y dejarme solo, pero así lo quiso Dios y a Él no se le cuestiona. Este título es para ella, yo le dije que iba a ser un gran jugador y lo estoy cumpliendo para ella y para todos los panameños. El futuro está afuera y no se rindan."

Desde su llegada al Motagua en 2023, Serrano ha sido un jugador fundamental para el equipo. En total, ha disputado 35 partidos, anotado 3 goles y, en el torneo Apertura 2024, ha sumado 5 asistencias. Con su actuación, ya ha alcanzado una semifinal y un campeonato, consolidándose como uno de los referentes de la plantilla azul.

Este título representa mucho más que un logro futbolístico para Jorge Serrano. Es el fruto de un esfuerzo constante, de superar adversidades y de seguir los sueños a pesar de las dificultades. La historia de este panameño es un ejemplo de perseverancia y sacrificio, no solo para él, sino también para todos los jóvenes panameños que sueñan con un futuro brillante en el fútbol internacional.