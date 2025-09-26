Sergio Busquets| Compañero de Lionel Messi, en el Barcelona e Inter Miami, pondrá fin a su carrera

El jugador español culminará una trayectoria de éxitos con el equipo azulgrana y la Selección de España.

Estados Unidos/El mediocampista Sergio Busquets, exfigura del Barcelona y de la selección española, anunció la noche del jueves que colgará las botas al terminar la temporada 2025 con el Inter Miami de la liga norteamericana (MLS).

"Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido", afirmó el centrocampista de 37 años en un vídeo difundido en su cuenta de Instagram.

Busquets, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con La Roja, conquistó nueve ligas españolas y tres Champions League con el Barcelona, antes de unirse en 2023 al Inter Miami siguiendo los pasos de su amigo Lionel Messi.

Te puede interesar: MLS: Sergio Busquets formaliza su vínculo con el Inter Miami

"Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional", explicó el catalán. "Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje".

El anuncio de retiro de Busi es el primero entre los llamados Cuatro Fantásticos del Inter, que también integran su compatriota Jordi Alba y el uruguayo Luis Suárez.

Todos ellos, de entre 36 y 38 años de edad, apuran la recta final de sus legendarias carreras en Miami, donde aterrizaron siguiendo la estela de Messi.

El cuarteto de exbarcelonistas tratará de brindarle al Inter el primer título de la MLS de su historia en esta temporada, que concluye con la final a partido único el 6 de diciembre.

Miami tiene todavía por delante cinco partidos de la fase regular para disputar antes del arranque de los playoffs, el 24 de octubre.

"Será entrenador"

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo este viernes que el retiro del volante español Sergio Busquets a final de este año es una "lástima" y se mostró convencido de que su futuro está en los banquillos.

"Busi va a ser entrenador, no tengo ninguna duda", dijo Mascherano en su conferencia de prensa previa al duelo del sábado ante el Toronto FC.

"Gente como Busi, que es tan importante en este deporte, tendrá la oportunidad de entrenar en muchos clubes, incluso en Barcelona, no tengo ninguna duda. Al final, él decidirá dónde quiere entrenar", auguró.

El Jefecito, que fue compañero del español en su etapa como jugador en el Barcelona, dijo que el propio Busquets le compartió durante este año sus planes de convertirse en entrenador en el futuro.

"A veces hablamos sobre el futuro y él me decía que intentará ser entrenador", relató el técnico argentino.

Busquets, una de las veteranas figuras que llegó en 2023 al Inter acompañando a Lionel Messi, anunció su retiro con un vídeo publicado en sus redes sociales la noche del jueves, pero no dio detalles de sus proyectos de futuro.

Unas horas antes, el mediocentro comunicó su decisión dentro del plantel del Inter, que se había desplazado a Toronto después de golear 4-0 el miércoles de visita al New York City FC.

"Me comentó que ya lo venía pensando los últimos meses, las últimas semanas, y que hacía un tiempo que la decisión la tenía tomada", relató Mascherano.

"Mi opinión sigue siendo la misma, para mí es una lástima porque creo que es un jugador aún vigente que puede seguir dándole mucho al club y al equipo", sostuvo.

Te puede interesar: NFL noticias| Estadio Maracaná de Brasil abrirá sus puertas al football americano

"Busi está convencido totalmente de la decisión (...) Ahora queda disfrutar de sus últimos momentos en el fútbol profesional y ojalá sea hasta diciembre y de la mejor manera", dijo Mascherano en referencia a la ambición del Inter de llegar por primera vez a la final de la MLS, que se disputará el 6 de diciembre.

El argentino, que también ejerció como mediocentro la mayor parte de su carrera, hizo un reconocimiento a la influencia que tuvo Busquets para los jugadores de su posición.

"Ha creado una escuela (...) Yo era un volante central más defensivo. Busi tiene el fútbol y toda la cancha en su cabeza", explicó.

"No habría Rodri sin Busi, en mi opinión", resumió.