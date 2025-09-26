Mundial Sub-20 Chile 2025: Lista de las 7 mayores promesas del torneo

Panamá vs Paraguay, inicio del Mundial Sub-20 Chile 2025, el sábado 27 de septiembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Santiago, Chile/El brasileño Pedrinho, los argentinos Ian Subiabre y Maher Carrizo, el mexicano Gilberto Mora y el español Jan Virgili encabezan el firmamento de jóvenes promesas que se citarán en Chile para disputar el Mundial Sub-20 desde el sábado.

A continuación una lista de siete figuras a seguir en el torneo, que en ediciones pasadas contó con históricos como Lionel Messi, Diego Maradona, Andrés Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o o Luis Suárez.

El extremo brasileño Pedro Henrique, Pedrinho, es el jugador más valioso del Mundial Sub-20, según el sitio especializado Transfermarkt. Con el Zenit ruso ya ha disputado 13 partidos esta temporada, aunque solo anotó un gol.

Mejor le ha ido con la selección juvenil de su país, a la que lideró a la conquista del Sudamericano Sub-20 de Venezuela en febrero.

El argentino es un extremo rápido y regateador. Poco a poco está entrando en la rotación de River Plate, experto en potenciar jóvenes estrellas.

La actuación de este zurdo puede aumentar la atención que ya tiene de equipos europeos como el Barcelona, el Inter de Milán o el Chelsea.

El mediocampista es el debutante más joven de la historia de la selección absoluta mexicana y con 16 años es considerado en su país la gran "joya mexicana".

Mora encandiló en la Copa Oro de la Concacaf con su fina conducción de la pelota y la precisión en sus pases.

Al conquistar el título del certamen regional con 16 años y 265 días, se convirtió en el futbolista más joven en ganar un torneo de selecciones, superando a Pelé (17 años, 249 días en el Mundial de Suecia de 1958) y a Lamine Yamal (17 años, 1 día en la Eurocopa 2024).

El extremo jugó una temporada en el equipo juvenil del Barcelona, pero la feroz competencia del ataque conformado por Lamine Yamal, Rapinha y Lewandowski lo obligó a buscar oportunidades fuera del club catalán.

En el Mallorca ya está gravitando. Antes de viajar a Chile, dejó una asistencia en el final del duelo contra el Atlético de Madrid para poner el empate definitivo.

El extremo viene de un gran presente en Vélez Sarsfield, de la primera división argentina.

Su influencia no se limita solo al torneo local. También es uno de los máximos goleadores de la Copa Libertadores de 2025, con cinco tantos en nueve duelos y en la que quedó fuera en cuartos de final.

Aunque solo tiene 19 años, el mexicano ya está brillando en el Pachuca y también mostró su calidad en el reciente Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos.

Fue destacado como el décimo mejor juvenil del mundo en un ránking del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) de 2025. Es el único jugador del top-10 que estará presente en el Mundial Sub-20.

El delantero estadounidense del Borussia Dortmund es una de las promesas del equipo alemán, un especialista en potenciar talento joven para luego venderlos a un precio elevado.

Por su rapidez y habilidad en el regate, fue comparado en Alemania con el exdelantero del Bayern de Múnich, Leroy Sané.

