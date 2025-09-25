Copa Libertadores resultado | Liga de Quito sigue arrasando y avanzó a semifinales

Sao Paulo, Brasil/Liga de Quito venció 1-0 este jueves al Sao Paulo en el estadio Morumbí y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, donde se cruzará con el todopoderoso Palmeiras.

El delantero colombiano Jeison Medina aprovechó un largo pelotazo para marcar en el minuto 42 el gol del equipo ecuatoriano en la vuelta de este cruce de cuartos de final, una semana después de haber ganado 2-0 la ida en los 2.850 metros sobre el nivel del mar de Quito.

Aunque el equipo brasileño se lanzó al ataque con insistencia, los Albos resistieron con orden y contaron con una gran noche del arquero Gonzalo Valle.

Liga enfrentará en semifinales al Palmeiras del entrenador portugués Abel Ferreira, que el miércoles consiguió su pase con un triunfo 3-1 ante River Plate. Los quiteños venían de eliminar en la fase anterior a otro equipo brasileño, el campeón defensor Botafogo.

Nervios y un pelotazo letal -

Obligado a buscar dos goles para al menos mandar la definición de la serie a los penales, el Sao Paulo de Hernán Crespo saltó a la cancha con el arco de Liga de Quito entre ceja y ceja.

Si bien tuvo oportunidades, sus futbolistas echaron en falta precisión y, también, una pizca de suerte.

Luciano, en el minuto 9, pateó tras una mala salida de Valle, pero el guardameta se recuperó a tiempo para bloquear.

Emiliano Rigoni, con todo a su favor tras el rebote, remató al travesaño.

Fue el único error de Valle, que a partir de ese momento fue una garantía a toda prueba para los suyos.

En el 27, el cancerbero neutralizó un cabezazo de Luciano. No sería la última vez que se interpusiera entre el atacante tricolor y las redes.

Y cerca del descanso, apareció Medina.

El colombiano, en carrera, atacó el área tras un balonazo bombeado, resistió el choque con Damián Bobadilla y definió con categoría, raso, ante la salida del arquero Rafael.

Valle, un muro -

Nada más comenzar la segunda mitad, Luciano anotaba, pero la celebración local se apagó cuando la acción fue anulada por posición adelantada.

Pasaba el tiempo y el Sao Paulo entraba en desesperación.

Su técnico, el argentino Hernán Crespo, apostaba todo con la entrada de piezas ofensivas, entre ellos el veterano mediocampista de ataque Lucas Moura, recuperado de una lesión.

Y los suyos empujaban, pero siempre chocaron con Valle.

El portero tapó dos remates peligrosos de Luciano en el 78 y el 85 y otro más de Duan Dinenno en el 90+1. Hasta el consuelo de un gol de la honra le negó a los paulistas.

Así, Liga de Quito sigue en carrera, en busca de un segundo título de la Libertadores, tras el ganado en 2008 luego de vencer en una final de infarto a un adversario brasileño, el Fluminense, en tanda de tiros desde el punto penal.

Alineaciones:

Sao Paulo: Rafael - Alan Franco (Mailton, 46), Robert Arboleda, Sabino - Emiliano Rigoni (Lucca, 67), Damián Bobadilla (Juan Dinenno, 46), Pablo Maia, Enzo Díaz - Rodriguinho (Alisson, 82) - Luciano, Ferreirinha (Lucas Moura, 67). DT: Hernán Crespo.

Liga de Quito: Gonzalo Valle - Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez - José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo (Kevin Minda, 80), Bryan Ramírez - Lisandro Alzugaray (Lautaro Pastrán, 80), Jeison Medina (Michael Estrada, 67). DT: Tiago Nunes.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

