Barcelona remonta con goles de Lewandowski y Araújo y vence al Real Oviedo

Panamá/El Barcelona logró una importante remontada 1-3 ante el Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, en un partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga española 2025/26.

El equipo dirigido por Hansi Flick mostró carácter y contundencia en la segunda mitad para seguir firme en la pelea por el título.

El encuentro inició con sorpresa, ya que el Real Oviedo se adelantó en el marcador al minuto 33 gracias a un gol de Alberto Reina, lo que encendió la ilusión de la afición local de ver caer a uno de los gigantes del fútbol español. Sin embargo, la alegría duró poco, porque en el complemento apareció la mejor versión del cuadro catalán.

El empate llegó al minuto 56 con el tanto de Eric García, quien aprovechó una jugada a balón parado para poner el 1-1. Apenas diez minutos después, el goleador polaco Robert Lewandowski dio vuelta al resultado con el 1-2, demostrando una vez más su eficacia en el área rival. Ya en la recta final, al minuto 88, el defensor uruguayo Ronald Araújo sentenció el partido con el 1-3 definitivo, asegurando tres puntos de oro para los azulgranas.

Con esta victoria, el Barcelona se mantiene en la parte alta de la tabla, presionando a su eterno rival Real Madrid en la lucha por el liderato. Por su parte, el Real Oviedo continúa en la zona baja, acumulando derrotas que complican su objetivo de evitar el descenso.

El triunfo en el Carlos Tartiere confirma el gran momento del Barcelona de Hansi Flick, que no solo exhibe poder ofensivo con figuras como Lewandowski, sino también solidez defensiva con líderes como Araújo y Eric García.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Real Oviedo y Barcelona, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga española! Desde el estadio Carlos Tartiere, los locales buscarán dar la sorpresa ante uno de los grandes favoritos al título.

El Real Oviedo llega con la necesidad de sumar puntos tras un inicio complicado: acumula cuatro derrotas en cinco partidos, con solo un gol a favor y ocho en contra. Su único triunfo ha sido en casa, lo que alimenta la ilusión de volver a hacerse fuerte frente a su afición. La clave estará en no encajar temprano, ya que en todas sus derrotas comenzó perdiendo en la primera mitad.

En la otra orilla está el Barcelona, que pelea en la parte alta de la tabla con la mirada puesta en el bicampeonato. Los azulgranas llegan en gran forma tras golear 3-0 al Getafe y acumulan un impresionante 9-0 en sus últimos dos compromisos ligueros. Además, los dirigidos por Xavi mantienen un invicto de más de diez meses en condición de visitante, con nueve victorias y un empate en sus últimos diez juegos fuera de casa.

Todo está listo para vivir las emociones de este choque entre un Oviedo que quiere reaccionar y un Barça que busca seguir a la caza del Real Madrid. ¡Quédate con nosotros y no te pierdas ni un detalle del partido!

