El Salvador vs Panamá | Aquí nadie se rinde: La Sele se aferra al sueño mundialista a 15 días del partido

Panamá/A solo 15 días del crucial partido entre Panamá vs El Salvador, la expectativa crece y las emociones se encienden.

La tabla de posiciones del grupo muestra un panorama ajustado: Surinam lidera con 4 puntos, seguido por El Salvador con 3, Panamá con 2 y Guatemala con 1.

Aunque el camino se ha complicado tras los primeros encuentros, la lucha por la clasificación al Mundial sigue más viva que nunca.

Los resultados iniciales no fueron los esperados, y el sentimiento general es que "el balón por ahí no quiere entrar". Sin embargo, este es justamente el momento para recordar la esencia de la Selección de Panamá: un equipo que nunca se rinde y que siempre sabe levantarse en los momentos más difíciles.

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) lanzó recientemente una campaña que refleja este espíritu: AQUÍ NADIE SE RINDE. Este lema resume perfectamente lo que significa vestir la camiseta nacional. Ser panameño implica coraje, resiliencia y una fe inquebrantable en que se puede lograr la hazaña, sin importar lo complicado que parezca el escenario.

En los primeros partidos hubo momentos de ansiedad, y eso pudo jugar en contra. Los rivales, como Guatemala y Surinam, supieron cerrarse bien, haciendo los encuentros incómodos y de difícil resolución. Aun así, el grupo ha mostrado un fuerte nivel de compromiso, asumiendo la responsabilidad de los resultados y manteniendo la unión de cara a lo que viene.

Con 12 puntos en juego, las posibilidades siguen intactas. En este grupo solo una selección logrará la clasificación directa al Mundial, lo que eleva aún más la presión y la exigencia. Sin embargo, el objetivo está al alcance, y el equipo sabe que tiene en sus manos el destino.

Muchos pensaron que sería un camino fácil, pero las eliminatorias mundialistas siempre han demostrado ser un terreno de máxima exigencia. Aquí no hay rivales pequeños ni partidos sencillos. Cada encuentro requiere máxima concentración, esfuerzo y carácter. Por eso, lo más importante es que todo sigue dependiendo de Panamá. No hay más excusas; es hora de levantar la cabeza, trabajar intensamente y salir a competir con determinación.

Los próximos compromisos contra El Salvador y Surinam serán claves. Ganar de visitante es un reto, pero también una oportunidad para demostrar de qué está hecho este equipo. La historia del fútbol panameño nos recuerda que las grandes gestas nacen en escenarios difíciles, y este grupo está dispuesto a escribir una nueva página de gloria.

Como dice el propio espíritu del deporte: "la pelota es redonda, hasta que no termine el último pitazo, todo puede pasar". Este es un Panamá que no se rinde, que luchará hasta el último minuto y que buscará con toda su fuerza esa clasificación al Mundial, porque si algo está claro es que la fe de los panameños nunca se apaga.

