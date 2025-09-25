Selección Sub-20 de Panamá lista para su debut en el Mundial ante Paraguay en Valparaíso

Panamá vs Paraguay, inicio del Mundial Sub-20 Chile 2025, el sábado 27 de septiembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La cuenta regresiva ha comenzado y la tensión aumenta. La selección Sub-20 de Panamá se encuentra en la recta final de su preparación para su esperado debut en el Mundial.

Este jueves, el equipo nacional tuvo su primer contacto con el campo de batalla, el histórico Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, escenario que albergará su primer encuentro contra la aguerrida selección de Paraguay.

El plantel completo, acompañado por el cuerpo técnico, aprovechó al máximo los 30 minutos reglamentarios estipulados por la FIFA para el reconocimiento oficial del terreno de juego.

Los jugadores recorrieron cada rincón de la cancha, familiarizándose con el césped y las dimensiones del estadio que será testigo de su primer desafío en la cita mundialista. La inspección también incluyó un recorrido por los vestuarios, un ritual clave para visualizar el ambiente de competencia que se vivirá el próximo sábado.

La jornada del jueves fue intensa para los dirigidos por el cuerpo técnico, ya que por la mañana se llevó a cabo una rigurosa sesión de entrenamiento de dos horas en la cancha de la Escuela Naval «Arturo Prat».

Durante esta práctica, el enfoque principal fue el aspecto táctico, con el equipo repasando incansablemente diversos movimientos tanto ofensivos como defensivos. Cada jugada, cada posicionamiento y cada estrategia fueron ensayados con precisión, buscando pulir hasta el último detalle para llegar en óptimas condiciones al partido inaugural.

La agenda de la selección panameña no da tregua. El equipo tiene programado su entrenamiento oficial para este viernes a las 6 de la tarde, hora local (4:00 p.m. en Panamá). Esta práctica, que se realizará en la cancha de Las Salinas, será la última oportunidad para ajustar piezas y afinar la estrategia antes del crucial debut. Será el último ensayo general antes de que el balón comience a rodar de manera oficial.

El momento de la verdad llegará el sábado 27 de septiembre. El pitazo inicial del partido entre Panamá y Paraguay está programado para las 8 de la noche, hora local, lo que corresponde a las 6:00 p.m. en Panamá.

La afición panameña estará con el corazón en la mano, apoyando a la distancia a una generación de futbolistas que busca dejar el nombre del país en alto en la máxima competencia de su categoría. La Sub-20 ha hecho su tarea, ha estudiado el terreno y ha afinado su juego; ahora, solo queda esperar que ruede el balón en Valparaíso para demostrar su valía en el escenario mundial.

