Balón de Oro 2025| Ousmane Dembelé: ¿Cuántos jurados votaron por el ganador del premio?

El delantero francés fue galardonado tras una gran campaña con el París Saint-Germain

Francia/Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro este lunes, fue elegido como número uno en su clasificación por 73 de los 100 jurados llamados a votar por el mejor jugador de la pasada temporada, indicó este viernes la publicación France Football, organizadora del galardón.

El patrón del semanario francés, Vincent Garcia, había dicho ya el pasado lunes al diario L'Équipe que Dembelé había ganado "con bastante amplitud".

France Football hizo públicos este viernes los detalles de la clasificación: el jugador francés del PSG acumuló 1.380 puntos, por delante del español Lamine Yamal (FC Barcelona, 1.059 puntos) y del portugués Vitinha (PSG, 703 puntos).

Cada uno de los jurados -uno por cada país del Top 100 del ránking FIFA- designa diez jugadores por orden decreciente de mérito.

Los diez elegidos por cada jurado reciben respectivamente 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto.

Dembelé recibió la máxima puntuación (15 puntos) de 73 de los jurados. Yamal fue el más votado por 11 de los jurados.

Otro dato que prueba la solidez del Balón de Oro ganado por Dembelé: figuró en el Top 5 de todos los jurados que participaron en la votación.

En el PSG campeón de Francia y Europa, Vitinha obtuvo la máxima puntuación de seis miembros del jurado, Achraf Hakimi de tres y Khvicha Kvaratshkhelia de uno. En ese último caso, el jurado era un periodista de Georgia, país del jugador.

Datos del premio

El Balón de Oro es uno de los premios más prestigiosos del fútbol mundial. Se otorga anualmente al que se considera el mejor jugador del mundo durante la temporada anterior.

¿Desde cuándo se entrega?

Se entrega desde 1956 .

. Fue creado por la revista francesa France Football.

¿Quién vota?

Periodistas deportivos internacionales.

Cada país tiene un votante.

En algunas etapas también han votado entrenadores y capitanes de selecciones nacionales (sobre todo entre 2010 y 2015, cuando se fusionó con el premio FIFA).

Criterios de evaluación

Rendimiento individual y colectivo (títulos ganados).

individual y colectivo (títulos ganados). Talento y juego limpio.

Trayectoria profesional.

profesional. Impacto global en el fútbol.

Jugador con más Balones de Oro

Lionel Messi – 8 veces (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Otros ganadores destacados

Cristiano Ronaldo: 5

Michel Platini: 3

Johan Cruyff: 3

Marco van Basten: 3

Franz Beckenbauer: 2

Ronaldo Nazário: 2

Ronaldinho: 1

Curiosidades

En 2020 no se entregó debido a la pandemia de COVID-19.

Originalmente solo podían ganarlo jugadores europeos; esto cambió en 1995 .

. Desde 2022, el premio se basa en la temporada futbolística (agosto-julio), no en el año calendario.

Último ganador masculino

Ousmane Dembéle (2025): El delantero francés se quedó con el premio tras aportar al éxito del PSG en la temporada 2024-2025 donde conquistó la Ligue 1 de Francia, la UEFA Champions League y la Supercopa de Europa.

Rama femenina

El Balón de Oro femenino fue instaurado por la revista France Football en el año 2018.

La mediocampista española Aitana Bonmató conquistó su tercer Balón de Oro consecutivo tras adjudicarse el premio en los años 2023 y 2024.

La lista completa de ganadoras es la siguiente: