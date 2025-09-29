Panamá Femenina Futsal trabaja con todo en sus entrenamientos para los Juegos Centroamericanos 2025

El certamen regional se llevará a cabo en Guatemala durante la segunda mitad del mes de octubre

Panamá/La Selección Femenina de Futsal de Panamá continúa este lunes con sus entrenamientos previos a su participación en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, a realizarse del 18 al 30 de octubre en Guatemala.

Las prácticas se realizan en el Mañanitas Country Club y se mantendrán durante toda la semana hasta el viernes 3 de octubre en horario de 5:30 p.m.

Te puede interesar: Panamá conoce a sus rivales para el Mundial Femenino de Futsal Filipinas 2025

Así va la preparación

Las dirigidas por la DT Amarelis de Mera finalizaron el pasado viernes 26 de septiembre otra semana de trabajo en Mañanitas Country Club.

Panamá se estará midiendo a las selecciones de Guatemala y Nicaragua en los próximos Centroamericanos, que, a su vez, servirán de preparación para el equipo de cara a la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA Filipinas 2025.

"La evolución ha sido enorme. Pasamos de ser un grupo con poca experiencia en competiciones de alto nivel, a un equipo más maduro, con confianza y claridad de objetivos", resaltó la estratega De Mera, sobre la evolución que ha tenido el conjunto nacional a lo largo de estos últimos meses.

Por su parte, la jugadora Arianys Arguelles, destacó que el equipo está enfocado en los retos que se aproximan.

"Nos estamos preparando físicamente de la mejor manera. En cuanto a lo táctico, tenemos a tres entrenadores que nos están preparando bien", comentó

Caroline Salinas, fue otra convocada que brindó sus impresiones luego de esta semana de entrenamientos.

"Sabemos que vienen los centroamericanos y el Mundial. Nosotras vamos a dejarlo todo para dejar a Panamá en alto. Es día a día, poner disciplina, todo el esfuerzo para representar bien al país", explicó.

Objetivo Mundial

Recordar, que Panamá estará disputando la Copa del Mundo en Filipinas este año.

El seleccionado nacional estará debutando en la cita mundialista ante Italia, el domingo 23 de noviembre a las 4:00 a.m. en el Philsports Arena.

"Lo valoramos como un hecho histórico. Es nuestra primera participación oficial como selección femenina de futsal. El grupo demostró carácter y consiguió un subcampeonato que nos dio el pase al Mundial. Ese resultado marcó un antes y un después para el futsal femenino en Panamá", explicó la DT Amarelis de Mera.

Sus dos siguientes compromisos de fase de grupos serán el miércoles 26 de noviembre frente a Irán, y el sábado 29 ante Brasil, a las 7:30 a.m. y 4:00 a.m. respectivamente.

"Nuestro objetivo es competir con dignidad y dejar en alto el nombre de Panamá. Queremos que esta primera experiencia mundialista sirva como vitrina para mostrar que tenemos talento y potencial, y al mismo tiempo consolidar el crecimiento que inició con esa clasificación. Vamos al Mundial a darlo todo, pero también con la misión de abrir más puertas para las futuras generaciones", agregó De Mera.

Te puede interesar: Premundial de Béisbol U23 resultado| Panamá arranca el torneo con fuerza ante Costa Rica

Información de FPF