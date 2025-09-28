Mundial Sub-20 Chile 2025| Paraguay vs Panamá: reacciones que dejó el partido

La acción del Mundial Sub-20 continúa con el partido Panamá vs Ucrania, el martes 30 de septiembre a las 3:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/El partido entre Panamá y Paraguay, que marcó el debut de ambas selecciones en el Mundial Sub-20 Chile 2025, generó reacciones.

La victoria de último minuto de los paraguayos ante los panameños, por 3 goles a 2, dio de qué hablar y a continuación les dejamos algunas de esas apreciaciones que fueron recopiladas por la FIFA.

Jorge Dely Valdés, director técnico de Panamá: "Fue una primera parte con muchas imprecisiones de parte de nosotros, perdíamos balones fáciles y nos desprendíamos muy rápido del balón. En la segunda parte mejoramos, cuando pasamos al 4-1-4-1. Tuvimos la pelota en el segundo tiempo, más aproximaciones y llegadas"

Giovany Herbert, mediocentro de Panamá (autor del segundo gol panameño): "Sabemos que era un partido difícil, pero el próximo partido tenemos que salir mejor desde el principio. Hoy empezamos un poco tarde, tenemos que salir con una mentalidad más relajada"

Antolín García, director técnico de Paraguay: "Comenzar con los tres puntos es espectacular. Fue un partido complicado, cuesta arriba, lo pudimos dar vuelta. Pero en líneas generales fue un partido bastante ajustado. Hay cosas por mejorar, pero lo más importante es comenzar ganando. Trataremos de corregir para el próximo partido"

Enso González, delantero de Paraguay (autor del segundo gol paraguayo): "Fue un partido difícil. Cuando entró esa pelota me vino una alegría tremenda por el esfuerzo de todo el equipo. Lastimosamente nos empataron, pero lo pudimos ganar sobre el final. Ganar en el último minuto es el doble de alegría".

Ambos equipos afrontarán sus segundo juegos del torneo el martes 30 de septiembre en el estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad chilena de Valparaíso. Panamá y Ucrania medirán fuerzas a las 3:00 p.m. (hora panameña) y Paraguay enfrentará a Corea del Sur a las 6:00 p.m.

Estadísticas del partido

Ataque

Posesión del balón

Paraguay: 42%

42% Panamá: 46%

12% en disputa

Goles anotados

Paraguay: 3

3 Panamá: 2

Goles encajados

Paraguay: 2

2 Panamá: 3

Dentro del área penal

Paraguay: 2

2 Panamá: 1

Fuera del área penal

Paraguay: 0

0 Panamá: 0

Asistencias

Paraguay: 3

3 Panamá: 2

Remates a puerta totales

Paraguay: 17

17 Panamá: 11

A puerta

Paraguay: 9

9 Panamá: 4

Fallidos

Paraguay: 4

4 Panamá: 4

Dentro del área penal

Paraguay: 6

6 Panamá: 7

Fuera del área penal

Paraguay: 7

7 Panamá: 2

Te puede interesar:

Disciplina

Tarjetas amarillas

Paraguay: 2

2 Panamá: 2

Tarjetas rojas

Paraguay: 0

0 Panamá: 0

Faltas recibidas

Paraguay: 25

25 Panamá: 12

Fueras de juego

Paraguay: 0

0 Panamá: 1

Distribución

Pases

Paraguay: 348

348 Panamá: 396

Pases completados

Paraguay: 256

256 Panamá: 300

Centros

Paraguay: 20

20 Panamá: 14

Centros completados

Paraguay: 5

5 Panamá: 7

Jugadas a balón parado

Saques de esquina

Paraguay: 4

Panamá: 1

Lanzamientos de falta

Paraguay: 13

13 Panamá: 24

Penaltis marcados

Paraguay: 0

0 Panamá: 0

Te puede interesar: NFL noticias| Tirador que atacó sede de la liga padecía enfermedad cerebral degenerativa

Defensa

Autogoles

Paraguay: 0

0 Panamá: 0

Pérdidas de balón provocadas