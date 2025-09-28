Costa Rica vs Panamá| Premundial de Béisbol U23 2025: ¿Dónde ver este partido y a qué hora?

El torneo clasificatorio al Mundial para peloteros hasta los 23 años de edad se pone en marcha.

Panamá/Panamá se convierte, a partir de este domingo, en el epicentro del béisbol en América con el Premundial de Béisbol U23. Un certamen que otorgar tres cupos para el Mundial que se realizará el próximo año en Nicaragua.

Nueve selecciones de Norte, Centroamérica y el Caribe buscarán esas tres plazas. En el Grupo A están los conjuntos norte y centroamericanos que son Costa Rica, Honduras, Guatemala, México y Panamá. El B lo integran las representaciones caribeñas de Aruba, Cuba, Islas Vírgenes Estadounidenses y Puerto Rico.

El equipo panameño inicia su participación en el certamen cuando enfrente a su similar costarricense en un partido donde la victoria representa un paso importante en el camino por la clasificación a la cita mundialista.

Panamá

La selección panameña es dirigida por Aníbal Reluz, un manager de vasta experiencia tanto con selecciones nacionales como con equipos provinciales en los campeonatos de béisbol mayor.

En una entrevista a los medios oficiales de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), Reluz resaltó que el deseo de él y sus dirigidos es conseguir en el terreno de juego la clasificación al Mundial de Béisbol U23, algo que Panamá no hizo la vez anterior ya que participó en el certamen orbital en calidad de equipo invitado.

""Vamos a tratar de que Panamá clasifique por derecho propio, no por invitación, que fue la última vez que tuvimos". "Los muchachos saben eso. y ese es algo que lo tiene a ellos en punta de lanza de que ellos quieren ser los primeros en clasificar a nivel nacional", declaró.

Los prospectos Eduardo Tait (Mellizos de Minnesota) y Adrián Sugastey (Gigantes de San Francisco) refuerzan una nómina cuya base la integran jugadores que participaron en el Campeonato Nacional de Béisbol U23 que se realizó en los meses de junio y julio de este año.

La lista completa del elenco canalero es la siguiente:

Lanzadores: Olmedo Quezada, Ezequiel Bonilla, Carlos Dias, Jorge García, Adriel González, Samuel Herrera, Benjamín González, Eduardo Castillo, Jorge Quiel, e Ismael Velasco.

Olmedo Quezada, Ezequiel Bonilla, Carlos Dias, Jorge García, Adriel González, Samuel Herrera, Benjamín González, Eduardo Castillo, Jorge Quiel, e Ismael Velasco. Receptores: Eduardo Tait, Adrián Sugastey y Juan Diego Rosas.

Eduardo Tait, Adrián Sugastey y Juan Diego Rosas. Cuadro Interior: Joshua Cedeño, Keith Hernández, Yeremy Lezcano, Héctor Rayo, Edwin Hidalgo y Jorge Rodríguez.

Joshua Cedeño, Keith Hernández, Yeremy Lezcano, Héctor Rayo, Edwin Hidalgo y Jorge Rodríguez. Jardineros: Edwin Walden, Eduardo Vaughan, Germain Ruiz, Juan Diego Alonso, y Mauricio Pierre.

Edwin Walden, Eduardo Vaughan, Germain Ruiz, Juan Diego Alonso, y Mauricio Pierre. Cuerpo técnico: Aníbal Reluz González (manager); Audes De León, Israel Delgado, Dimas Ponce y Julio Denis (asistentes); Andy Hernández (coach de lanzadores), Víctor Castillo (trainer); Pacífico De León (utilero) y Manuel Rodríguez (coordinador).

Jorge García es designado para ser el lanzador abridor del encuentro ante los costarricenses.

Costa Rica

Aunque es un país conocido por su talento para el fútbol, el colectivo tico acude a este torneo con el deseo de competir y de mostrar su capacidad para el béisbol.

"El torneo no solo representa una vitrina de desarrollo para los jóvenes peloteros nacionales, sino también la oportunidad de luchar por uno de los tres boletos al Mundial U23 de Nicaragua 2026", así lo manifestó la Federación Costarricense de Béisbol (FCB) en su página de Facebook.

Julio Bruno es el manager de la selección de Costa Rica que está integrada así:

Lanzadores: Alejandro Marín, Donovan Lackwood, Heyner Monge, Ignacio Bolaños, Juan Estrella, Luis Rodríguez, Tailor Escoto, Kendall Miranda, Roberto Fonseca, Miguel Montano

Alejandro Marín, Donovan Lackwood, Heyner Monge, Ignacio Bolaños, Juan Estrella, Luis Rodríguez, Tailor Escoto, Kendall Miranda, Roberto Fonseca, Miguel Montano Receptores: Carlos Quinto, Diego Vicente

Carlos Quinto, Diego Vicente Cuadro interior: Allan Trigueros, Elliot Talavera, Emilson Juárez, Jassiel Irigoyen, Kenner Urroz, Raúl Sánchez, Mario Van Der Wielen, José Pablo Olivas

Allan Trigueros, Elliot Talavera, Emilson Juárez, Jassiel Irigoyen, Kenner Urroz, Raúl Sánchez, Mario Van Der Wielen, José Pablo Olivas Jardineros: Jordyn Rivera, Joshua Vásquez, Juan Pablo Villalobos

Jordyn Rivera, Joshua Vásquez, Juan Pablo Villalobos Manager: Julio Bruno

Julio Bruno Coaches: Sebastián Arrieta, Rafael Montalvo, Daniel Fernández

Sebastián Arrieta, Rafael Montalvo, Daniel Fernández Delegado: Jorge Delgado

El estadio Mariano Rivera de La Chorrera será el escenario de ese encuentro que podrás sintonizar en las señales de TVMAX y TVN Pass.