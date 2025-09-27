Premundial de Béisbol U23 Panamá 2025 tiene cambios en su calendario. Conócelos aquí

Costa Rica vs Panamá, inicio del Premundial de Béisbol U23, el domingo 28 de septiembre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La World Baseball & Softball Confederations, en su dependencia de América, (WBSC Americas) informa que los partidos programados para el Campeonato Premundial U23, fijados para jugarse a las 3:30 p.m. en el Grupo B y en el estadio Justino Salinas, se jugarán formalmente desde las 5:00 p.m.

El calendario original establecía que los partidos debían arrancar en horarios de 12:00 medio día y 3:30 p.m. en el Grupo B y ahora quedarán fijados oficialmente a las 12:00 medio día y 5:00 p.m.

También se deja claro que los partidos del Grupo A, siguen a las 12:00 medio día y 7:00 p.m. u 8:00 p.m. respectivamente, en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Tras confirmado el cambio los partidos para la primera fecha de este domingo 28 de septiembre, quedan de la siguiente manera:

Domingo 28 de septiembre

Grupo A:

México vs Guatemala (12:00 mediodía)

Costa Rica vs Panamá (7:00 p.m.)

Grupo B:

Islas Vírgenes vs Cuba (12:00 mediodía)

Puerto Rico vs Bahamas (5:00 p.m.)

Lunes 29 de septiembre

Grupo A:

Guatemala vs Costa Rica (12:00 mediodía)

Honduras vs Panamá (8:00 p.m.)

Grupo B:

Bahamas vs Islas Vírgenes (12:00 mediodía)

Aruba vs Cuba (5:00 p.m.)

Martes 30 de septiembre

Grupo A:

Guatemala vs Honduras (12:00 medio día)

México vs Costa Rica (5:00 p.m.)

Grupo B:

Bahamas vs Aruba (12:00 medio día)

Puerto Rico vs Islas Vírgenes (5:00 p.m.)

Miércoles 1 de octubre

Grupo A:

Costa Rica vs Honduras (12:00 medio día)

Panamá vs México (8:00 p.m.)

Grupo B:

Islas Vírgenes vs Aruba (12:00 medio día)

Cuba vs Puerto Rico (5:00 p.m.)

Jueves 2 de octubre

Grupo A:

Honduras vs México (12:00 medio día)

Panamá vs Guatemala (8:00 p.m.)

Grupo B:

Cuba vs Bahamas (12:00 medio día)

Aruba vs Puerto Rico: (5:00 p.m.)

El torneo

Concepto

El Premundial de Béisbol U23 es un torneo oficial para selecciones nacionales de béisbol con jugadores menores de 23 años.

es un torneo oficial para selecciones nacionales de béisbol con jugadores menores de 23 años. Lo organiza la Confederación Panamericana de Béisbol (WBSC Américas ) junto con la WBSC .

) junto con la . Funciona también como clasificatorio para la Copa Mundial U‑23 de la WBSC.

Formato

En general participan varias selecciones de América divididas en grupos.

divididas en grupos. Los equipos compiten en ronda de grupos, luego se disputan finales, medallas, etc.

Los primeros colocados (y en algunos casos los segundos o terceros) obtienen el pase al Mundial.

Importancia

Permite el desarrollo de jugadores jóvenes que pueden dar el salto al nivel adulto.

que pueden dar el salto al nivel adulto. Sirve como vía para que los equipos americanos participen en la Copa Mundial U‑23.

Ayuda a medir el nivel competitivo entre países del continente, lo que favorece mejoras técnicas, scouting, experiencia internacional, etc.

