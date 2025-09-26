Premundial de Béisbol U23| Así vienen los rivales de Panamá para el torneo panamericano

Costa Rica vs Panamá, inicio del Premundial de Béisbol U23, el domingo 28 de septiembre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/El Premundial de Béisbol U23 está cerca de comenzar. La lucha por tres cupos para el Mundial de la categoría, que se realizará el próximo año en Nicaragua, se tomará los estadios Mariano Rivera y Justino 'Gato Brujo' Salinas de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Panamá es el anfitrión de la competencia y forma parte del Grupo A que reúne a selecciones de Norte y Centroamérica. En las líneas posteriores damos algunos datos de los equipos que jugarán contra el conjunto panameño en esa agrupación.

Costa Rica

La selección costarricense se presenta como un elenco dispuesto a batallar mientras expone a sus peloteros en un escenario internacional como lo es un torneo panamericano.

"El torneo no solo representa una vitrina de desarrollo para los jóvenes peloteros nacionales, sino también la oportunidad de luchar por uno de los tres boletos al Mundial U23 de Nicaragua 2026", resaltó la Federación Costarricense de Béisbol (FCB) en su página de Facebook.

Costa Rica jugará el partido inaugural contra Panamá lo que, según datos de la FCB, será la segunda vez consecutiva que su novena enfrentará al colectivo anfitrión en la primera fecha de la competencia.

Los integrantes del equipo de Costa Rica son los siguientes:

Lanzadores: Alejandro Marín, Donovan Lackwood, Heyner Monge, Ignacio Bolaños, Juan Estrella, Luis Rodríguez, Tailor Escoto, Kendall Miranda, Roberto Fonseca, Miguel Montano

Alejandro Marín, Donovan Lackwood, Heyner Monge, Ignacio Bolaños, Juan Estrella, Luis Rodríguez, Tailor Escoto, Kendall Miranda, Roberto Fonseca, Miguel Montano Receptores: Carlos Quinto, Diego Vicente

Carlos Quinto, Diego Vicente Cuadro interior: Allan Trigueros, Elliot Talavera, Emilson Juárez, Jassiel Irigoyen, Kenner Urroz, Raúl Sánchez, Mario Van Der Wielen, José Pablo Olivas

Allan Trigueros, Elliot Talavera, Emilson Juárez, Jassiel Irigoyen, Kenner Urroz, Raúl Sánchez, Mario Van Der Wielen, José Pablo Olivas Jardineros: Jordyn Rivera, Joshua Vásquez, Juan Pablo Villalobos

Jordyn Rivera, Joshua Vásquez, Juan Pablo Villalobos Manager: Julio Bruno

Julio Bruno Coaches: Sebastián Arrieta, Rafael Montalvo, Daniel Fernández

Sebastián Arrieta, Rafael Montalvo, Daniel Fernández Delegado: Jorge Delgado

Guatemala

Con el paso de los años, Guatemala se ha constituido en un país donde el béisbol ha adquirido importancia. Muestra de ello es que ha sido escenario de varios torneos latinoamericanos de Pequeñas Ligas en diversas categorías.

Uno de los logros que ha tenido el béisbol guatemalteco ha tenido en su historia fue la conquista del título de campeón de la Serie Mundial Senior (Intermedio) en el año 2012.

Para el certamen u23, Guatemala se presenta con un equipo que tiene una buena preparación. El pasado fin de semana disputó una serie de partidos de fogueo con la sucursal del Bóer de Nicaragua la que se llevó a cabo en el estadio Enrique 'Trapo' Torrebiarte de la ciudad de Guatemala.

México

El conjunto mexicano está entre los considerados a ser protagonistas en el certamen ya que ha podido integrar a un grupo de peloteros que compiten en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y en la Ulsan KBO Fall League de Corea del Sur, al igual que jugadoes con experiencia en las ligas menores de MLB (Major League Baseball).

La nómina de México para el Premundial de Béisbol U23 es la siguiente:

Lanzadores: * Guillermo Arvizu, * Markos Sánchez, * Pedro Peniche, Jesús Pablo León, Fausto Hernández , * Luis Villavicencio, * Luis Fernando Morán, Diego Galue, José Manuel Soria, * Miguel Ángel León, Sergio Meléndez y Miguel Martínez.

Guillermo Arvizu, Markos Sánchez, Pedro Peniche, Jesús Pablo León, Fausto Hernández , Luis Villavicencio, Luis Fernando Morán, Diego Galue, José Manuel Soria, Miguel Ángel León, Sergio Meléndez y Miguel Martínez. Receptores: * Eduardo Luna y * Alejandro Urías.

Eduardo Luna y Alejandro Urías. Cuadro interior: * Johan López, * José Villa, * Emiliano Vega, Ramiro Domínguez, * Kevin Armenta y * Elvin Carrillo.

Johan López, José Villa, Emiliano Vega, Ramiro Domínguez, Kevin Armenta y Elvin Carrillo. Jardineros: * Abiel Amador, Esteban Romero y Adrián Saucedo.

Abiel Amador, Esteban Romero y Adrián Saucedo. Manager: Enrique Reyes

Enrique Reyes Coaches: Rubén Estrada, Roque Sánchez y Santos Hernández

Rubén Estrada, Roque Sánchez y Santos Hernández Trainer: Jonathan Rodríguez

Jonathan Rodríguez Batboy: Jorge López

Jorge López Delegado: Pablo Garza

*: Con experiencia en la Liga Mexicana de Béisbol

Honduras

El elenco hondureño se presenta al certamen bajo el paraguas de la Federación Hondureña de Béisbol Aficionado (FEHBA) y lo hace con el deseo de seguir su desarrollo en el deporte.

Los hondureños siguen la estela de Mauricio Dubón que se ha constituido en el referente del béisbol en ese país centroamericano. Dubón es el primer jugador, nacido en Honduras, que llegó al béisbol de las Grandes Ligas. Actualmente juega para los Astros de Houston en las posiciones de campo corto, segunda base y jardinero.

Grupo B

La otra agrupación que forma parte del Premundial es la integrada por selecciones del Caribe. Las participantes son: Aruba, Bahamas, Cuba, Islas Vírgenes Estadounidenses y Puerto Rico.

Los puertorriqueños tienen como manager al exgrandes ligas Juan Igor González. En tanto Cuba cuenta como dirigente a Danny Miranda quien dirigió a los Tigres de Ciego de Ávila en la Liga Élite de ese país.

Mientras los partidos del Grupo A se disputarán en el Mariano Rivera, los del B se llevarán a cabo en el Justino Salinas.