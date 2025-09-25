Premundial de Béisbol U23| Aníbal Reluz, manager de Panamá: "Vamos a tratar de clasificar al Mundial por derecho propio"

Costa Rica vs Panamá, inicio del Premundial de Béisbol U23, el domingo 28 de septiembre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La Selección de Béisbol U23 de Panamá está determinada a tener una presentación sobresaliente en el Premundial de la categoría que se realizará en los estadios Mariano Rivera y Justino 'Gato Brujo' Salinas de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Conseguirlo derivará en la clasificación al torneo mundialista y de eso está consciente el manager Aníbal Reluz.

El timonel del equipo panameño manifestó, en una entrevista a los medios oficiales de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), que sus dirigidos están conscientes de esa meta que quieren alcanzar en el terreno de juego.

"Vamos a tratar de que Panamá clasifique por derecho propio, no por invitación, que fue la última vez que tuvimos", indicó. "Los muchachos saben eso. y ese es algo que lo tiene a ellos en punta de lanza de que ellos quieren ser los primeros en clasificar a nivel nacional".

Reluz admitió que conseguir la clasificación será una tarea difícil ya que Panamá tendrá al frente a rivales competitivos, entre ellos Puerto Rico, México y Cuba.

"El torneo es duro, yo he estado leyendo los nombres de los peloteros, especialmente México, Puerto Rico y Cuba, son equipos duros, pero no es imposible ganarles", manifestó.

Un equipo reforzado

Durante la entrevista, el dirigente manifestó que cuenta con un grupo cuyo picheo es su punto fuerte y que se ha fortalecido su ofensiva con la incorporación de los prospectos Eduardo Tait y Adrián Sugastey, que pertenecen a las organizaciones de los Mellizos de Minnesota y los Gigantes de San Francisco, respectivamente.

"Tuvimos la facilidad de que nos prestaran al Sugastey y a Tait que son jugadores importante en sus organizaciones", afirmó. "Ellos junto a (Juan) Alonso y (Eduardo) Vaughan, son los bateadores de fuerza".

Reluz también calificó a su cuerpo de lanzadores como "peligroso y bueno", el que se refuerza con la incorporación del serpentinero Samuel Herrera, quien tiene experiencia a nivel universitario y sus lanzamientos alcanzan velocidades entre las 92 y 93 millas por hora.

La base del equipo la integran peloteros que participaron en el Campeonato Nacional de Béisbol U23, realizado entre los meses de junio y julio de este año. A ellos se suman otros peloteros como el receptor Juan Diego Rosas y el lanzador Eduardo Castillo que forman parte de las organizaciones de los Azulejos de Toronto y los Cachorros de Chicago.

Para el manager, el éxito del combinado canalero depende principalmente de una buena ejecución en la defensa y que se pueda manejar bien el pitcheo.

"Debemos tener una defensa estable en la 'columna vertebral' (receptor, campo corto, jardin central)", resaltó. "Esto no es... de salir invicto en una serie regular y después tener el temor porque no tienes el picheo adecuado para el día del cruce", agregó.

Panamá integra en Grupo A, donde se encuentran selecciones de Norte y Centroamérica. Sus rivales serán: México, Costa Rica, Guatemala y Honduras.

El calendario de partidos del equipo panameño es el siguiente:

Domingo 28 de septiembre de 2025: vs Costa Rica (Estadio Mariano Rivera/ 7:00 p.m.)

vs Costa Rica (Estadio Mariano Rivera/ 7:00 p.m.) Lunes 29 de septiembre de 2025: vs Honduras (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)

vs Honduras (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.) Miércoles 1 de octubre de 2025: vs México (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)

vs México (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.) Jueves 2 de octubre de 2025: vs Guatemala (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)

