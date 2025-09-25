Premundial de Béisbol U23| Panamá se reporta lista para defender la casa

Costa Rica vs Panamá, inicio del Premundial de Béisbol U23, el domingo 28 de septiembre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Selección de Béisbol U23 de Panamá
Selección de Béisbol U23 de Panamá / Fedebeis

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol presentó esta mañana el equipo Nacional U23 que verá acción desde éste domingo en el Campeonato Premundial, clasificatorio que otorga 3 cupos al Mundial de Nicaragua 2026.

Jaime Robinson, Presidente de la Federación Panameña de Béisbol dio palabras de motivación a su equipo y presentó al timonel Anibal Reluz y al capitán del equipo, el receptor de la clase AA de los San Francisco Giants, Adrian Sugastey.

Te puede interesar: Premundial de Béisbol U23| Panamá se fortalece con dos prospectos de MLB

En la presentación de hoy estuvieron autoridades deportivas, patrocinadores de la Federación Panameña de Béisbol, miembros del equipo nacional U23 y prensa deportiva en general.

Panamá debuta este domingo 28 de septiembre en el Premundial U23, cuando reciba a Costa Rica en el partido de las 8:00 p.m. a jugarse en el estadio Mariano Rivera de la ciudad de La Chorrera.

Los boletos estarán a la venta en la taquilla del estadio Mariano Rivera en La Chorrera y su costo será de 5.00 balboas.

Te puede interesar: Mundial Sub-20 Chile 2025| Panamá: Karlo Kuranyi y Rafael Mosquera listos para el desafío

Selección de Panamá

  • Lanzadores: Olmedo Quezada, Ezequiel Bonilla, Carlos Dias, Jorge García, Adriel González, Samuel Herrera, Benjamín González, Eduardo Castillo, Jorge Quiel, e Ismael Velasco.
  • Receptores: Eduardo Tait, Adrián Sugastey y Juan Diego Rosas.
  • Cuadro Interior: Joshua Cedeño, Keith Hernández, Yeremy Lezcano, Héctor Rayo, Edwin Hidalgo y Jorge Rodríguez.
  • Jardineros: Edwin Walden, Eduardo Vaughan, Germain Ruiz, Juan Diego Alonso, y Mauricio Pierre.
  • Cuerpo técnico: Aníbal Reluz González (manager); Audes De León, Israel Delgado, Dimas Ponce y Julio Denis (asistentes); Andy Hernández (coach de lanzadores), Víctor Castillo (trainer); Pacífico De León (utilero) y Manuel Rodríguez (coordinador).

Te puede interesar: Barcelona remonta con goles de Lewandowski y Araújo y vence al Real Oviedo

Calendario de Panamá

  • Domingo 28 de septiembre de 2025: vs Costa Rica (Estadio Mariano Rivera/ 7:00 p.m.)
  • Lunes 29 de septiembre de 2025: vs Honduras (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)
  • Miércoles 1 de octubre de 2025: vs México (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)
  • Jueves 2 de octubre de 2025: vs Guatemala (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)
Algunos peloteros del equipo panameño u23 junto a los asistentes Audes De León (i) y Julio Denis (d)
Algunos peloteros del equipo panameño u23 junto a los asistentes Audes De León (i) y Julio Denis (d) / Fedebeis

El torneo

Concepto

  • El Premundial de Béisbol U23 es un torneo oficial para selecciones nacionales de béisbol con jugadores menores de 23 años.
  • Lo organiza la Confederación Panamericana de Béisbol (WBSC Américas) junto con la WBSC.
  • Funciona también como clasificatorio para la Copa Mundial U‑23 de la WBSC.

Te puede interesar: Mundial 2026| Estas son las mascotas que animarán el magno evento del fútbol

Formato

  • En general participan varias selecciones de América divididas en grupos.
  • Los equipos compiten en ronda de grupos, luego se disputan finales, medallas, etc.
  • Los primeros colocados (y en algunos casos los segundos o terceros) obtienen el pase al Mundial.

Importancia

  • Permite el desarrollo de jugadores jóvenes que pueden dar el salto al nivel adulto.
  • Sirve como vía para que los equipos americanos participen en la Copa Mundial U‑23.
  • Ayuda a medir el nivel competitivo entre países del continente, lo que favorece mejoras técnicas, scouting, experiencia internacional, etc.

Información de Fedebeis

Temas relacionados

Panamá seleccion Béisbol Sub-23 Premundial
Si te lo perdiste
Lo último
stats