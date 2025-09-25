Premundial de Béisbol U23| Panamá se reporta lista para defender la casa

Costa Rica vs Panamá, inicio del Premundial de Béisbol U23, el domingo 28 de septiembre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol presentó esta mañana el equipo Nacional U23 que verá acción desde éste domingo en el Campeonato Premundial, clasificatorio que otorga 3 cupos al Mundial de Nicaragua 2026.

Jaime Robinson, Presidente de la Federación Panameña de Béisbol dio palabras de motivación a su equipo y presentó al timonel Anibal Reluz y al capitán del equipo, el receptor de la clase AA de los San Francisco Giants, Adrian Sugastey.

En la presentación de hoy estuvieron autoridades deportivas, patrocinadores de la Federación Panameña de Béisbol, miembros del equipo nacional U23 y prensa deportiva en general.

Panamá debuta este domingo 28 de septiembre en el Premundial U23, cuando reciba a Costa Rica en el partido de las 8:00 p.m. a jugarse en el estadio Mariano Rivera de la ciudad de La Chorrera.

Los boletos estarán a la venta en la taquilla del estadio Mariano Rivera en La Chorrera y su costo será de 5.00 balboas.

Selección de Panamá

Lanzadores: Olmedo Quezada, Ezequiel Bonilla, Carlos Dias, Jorge García, Adriel González, Samuel Herrera, Benjamín González, Eduardo Castillo, Jorge Quiel, e Ismael Velasco.

Olmedo Quezada, Ezequiel Bonilla, Carlos Dias, Jorge García, Adriel González, Samuel Herrera, Benjamín González, Eduardo Castillo, Jorge Quiel, e Ismael Velasco. Receptores: Eduardo Tait, Adrián Sugastey y Juan Diego Rosas.

Eduardo Tait, Adrián Sugastey y Juan Diego Rosas. Cuadro Interior: Joshua Cedeño, Keith Hernández, Yeremy Lezcano, Héctor Rayo, Edwin Hidalgo y Jorge Rodríguez.

Joshua Cedeño, Keith Hernández, Yeremy Lezcano, Héctor Rayo, Edwin Hidalgo y Jorge Rodríguez. Jardineros: Edwin Walden, Eduardo Vaughan, Germain Ruiz, Juan Diego Alonso, y Mauricio Pierre.

Edwin Walden, Eduardo Vaughan, Germain Ruiz, Juan Diego Alonso, y Mauricio Pierre. Cuerpo técnico: Aníbal Reluz González (manager); Audes De León, Israel Delgado, Dimas Ponce y Julio Denis (asistentes); Andy Hernández (coach de lanzadores), Víctor Castillo (trainer); Pacífico De León (utilero) y Manuel Rodríguez (coordinador).

Calendario de Panamá

Domingo 28 de septiembre de 2025: vs Costa Rica (Estadio Mariano Rivera/ 7:00 p.m.)

vs Costa Rica (Estadio Mariano Rivera/ 7:00 p.m.) Lunes 29 de septiembre de 2025: vs Honduras (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)

vs Honduras (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.) Miércoles 1 de octubre de 2025: vs México (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)

vs México (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.) Jueves 2 de octubre de 2025: vs Guatemala (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)

El torneo

Concepto

El Premundial de Béisbol U23 es un torneo oficial para selecciones nacionales de béisbol con jugadores menores de 23 años.

es un torneo oficial para selecciones nacionales de béisbol con jugadores menores de 23 años. Lo organiza la Confederación Panamericana de Béisbol (WBSC Américas ) junto con la WBSC .

) junto con la . Funciona también como clasificatorio para la Copa Mundial U‑23 de la WBSC.

Formato

En general participan varias selecciones de América divididas en grupos.

divididas en grupos. Los equipos compiten en ronda de grupos, luego se disputan finales, medallas, etc.

Los primeros colocados (y en algunos casos los segundos o terceros) obtienen el pase al Mundial.

Importancia

Permite el desarrollo de jugadores jóvenes que pueden dar el salto al nivel adulto.

que pueden dar el salto al nivel adulto. Sirve como vía para que los equipos americanos participen en la Copa Mundial U‑23.

Ayuda a medir el nivel competitivo entre países del continente, lo que favorece mejoras técnicas, scouting, experiencia internacional, etc.

Información de Fedebeis