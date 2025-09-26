LPF calendario | Así se jugará la jornada 10 del Torneo Clausura 2025 tabla de posiciones y máximos anotadores

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en su jornada 10 del Torneo Clausura 2025, donde cada punto comienza a ser determinante en la lucha por la clasificación.

Entre el viernes 26 y el lunes 29 de septiembre se disputarán cinco partidos llenos de emociones.

Viernes 26 de septiembre

En el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera, el San Francisco FC recibirá al Deportivo Árabe Unido. Los monjes, líderes de la Conferencia del Oeste con 15 puntos, buscarán ampliar su ventaja ante el Expreso Azul, que marcha sexto en el Este con 10 unidades.

Sábado 27 de septiembre

La jornada sabatina abrirá a las 3:30 p.m. en el Estadio de Los Andes, donde el Alianza FC enfrentará a Herrera FC. Los pericos, terceros en el Este con 13 puntos, llegan con buen ritmo frente a los herreranos, que en el Oeste se ubican quintos con solo 6 unidades.

Más tarde, a las 8:30 p.m., el Plaza Amador recibirá en el COS Sports Plaza al CAI. Los leones, sólidos líderes en el Este con 23 puntos, defenderán su invicto ante un CAI que en el Oeste ocupa la cuarta posición con 7 puntos.

Domingo 28 de septiembre

El fútbol continuará desde las 6:15 p.m. en el Estadio de Los Andes, donde el Sporting San Miguelito medirá fuerzas contra el Club Universitario. Los académicos, cuartos en el Este con 12 puntos, se juegan un partido clave ante un Universitario que en el Oeste marcha tercero con 13 unidades.

Lunes 29 de septiembre

La jornada cerrará con el duelo entre UMECIT FC y Veraguas United, a las 8:30 p.m. en el COS Sports Plaza. El encuentro contará con transmisión de TVMAX y del canal de YouTube de la LPF. Los umecistas son segundos en el Este con 14 puntos, mientras que Veraguas United ocupa también el segundo lugar en el Oeste con 14 unidades, prometiendo un choque directo de alto voltaje.

Con estos enfrentamientos, la jornada 10 del Torneo Clausura 2025 promete ser decisiva en la pelea por los puestos de clasificación en ambas conferencias.

En el Torneo Clausura 2025 de la LPF, Jorlián Sánchez de Plaza Amador lidera la tabla de máximos goleadores con un total de 8 goles. De esos anotaciones, 5 fueron jugadas de campo, 2 de cabeza y 1 desde el punto penal, demostrando su versatilidad y potencia aérea.

Le sigue en la lista John Jairo Alvarado de Alianza, quien ha marcado 4 goles, todos ellos mediante jugadas de campo, aportando mucho en el ataque directo del equipo.

Igualmente, Ricardo Phillips de Plaza Amador suma 4 goles, de los cuales 3 fueron jugadas y 1 desde tiro libre, mostrando además su capacidad para aprovechar las situaciones a balón parado.

Con 3 goles cada uno, varios jugadores se destacan como figuras clave en sus equipos. Entre ellos está Reyniel Perdomo de Alianza, quien anotó 1 gol de jugada y 2 desde penal, revelando su responsabilidad en las ejecuciones desde los once metros.

Por su parte, Abraham Altamirano de CAI y Yoameth Murillo de Plaza Amador aportan con 3 goles, todos ellos producto de jugadas de campo, consolidándose como atacantes efectivos para sus clubes.

En San Francisco, tanto Guillermo Benítez como Rolando Blackburn han marcado 3 goles cada uno; Benítez con 2 goles de jugada y 1 desde tiro libre, y Blackburn con todos sus goles a partir de jugadas.

El delantero Cristian Quintero de Tauro, junto con Joel Guevara de Universitario y Carlos Rivera de Veraguas, completan la lista de goleadores con 3 goles cada uno, todos anotados desde jugadas.