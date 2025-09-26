Michael Amir Murillo puso a ganar al Olympique Marsella en la Ligue 1

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/El panameño Michael Amir Murillo fue protagonista en la emocionante remontada del Olympique de Marsella ante el Estrasburgo durante la sexta jornada de la Ligue 1.

Su gol decisivo llegó en el minuto 90+1, desatando una ola de alegría entre los aficionados marselleses que viajaron hasta Estrasburgo para apoyar al equipo.

Este triunfo coloca momentáneamente al Marsella en lo más alto de la tabla, sumando 12 puntos. Para Murillo, además, se trató de su primer gol de la temporada con su nuevo club, consolidando su impacto desde la defensa.

Michael Amir Murillo volvió a mostrar toda su calidad en defensa durante los 90 minutos que disputó con el Olympique de Marsella, logrando una calificación destacada de 8.0. El lateral panameño aportó también en ataque, anotando un gol clave que reflejó su gran influencia en el partido.

En cuanto a su aporte ofensivo, Murillo realizó un total de 1 disparo, que fue al arco, generando un xG (goles esperados) de 0.08 y un xGOT (goles esperados en tiro a puerta) de 0.14, con 8 toques dentro del área rival y un regate exitoso en dos intentos (50%). Además, completó 65 toques totales y sufrió 2 faltas durante el partido.

Su precisión en el pase fue notable, con 31 pases acertados de 37 intentados (84%), incluyendo 13 de 17 pases efectivos en el último tercio del campo (76%). En el juego aéreo y largo, mantuvo un 50% de acierto en duelos y pases largos, con 2 cruces acertados de 7 intentos (29%).

En defensa, Murillo ganó 14 duelos, con un balance del 50% en duelos aéreos (2 de 4) y terrestres (5 de 10). Además, no dio oportunidad al rival en sus entradas defensivas, ganando los 2 tackles que realizó (100%), y completó 2 despejes importantes. Aunque cometió 3 faltas, se mantuvo sólido y seguro, sin errores que hayan llevado a situaciones de gol o disparos en contra.

En resumen, una actuación muy completa de Murillo, que combina solidez defensiva con apoyo ofensivo, consolidándose como un jugador clave para el Marsella en esta temporada.

