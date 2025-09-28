EN VIVO| Barcelona vs Real Sociedad: Jornada 7 de la liga española

España/El FC Barcelona busca dar el salto al liderato de la liga española en su enfrentamiento ante la Real Sociedad cuyo escenario es el Estadio Olímpico de Montjuic.

Después de la derrota del Real Madrid, en el derbi ante el Atlético, el club catalán está ante la oportunidad de subir al primer lugar, pero tendrá al frente a una Real Sociedad necesitada de puntos para no caer en la zona de descenso.

Antecedentes

Barcelona

Viene de imponerse 3‑1 frente al Real Oviedo remontando un partido que comenzó perdiendo.

En esta temporada, el Barça está en buena dinámica ofensiva, con jugadores como Lewandowski, Araujo y otros aportando en los últimos partidos.

Uno de los temas a vigilar es la recuperación de Lamine Yamal, quien estaba lesionado pero figura en la convocatoria.

No obstante, hay bajas importantes: Alejandro Balde sigue fuera por molestias, y otros jugadores como Gavi, Raphinha o el portero Ter Stegen no están disponibles.

Dato estructural: el partido no podrá jugarse en el Camp Nou por ahora; el Ayuntamiento no ha autorizado su reaparición.

Real Sociedad

Llegan con la urgencia de conseguir resultados: apenas tienen victorias este curso.

En su último partido vencieron 1‑0 al Mallorca, lo que ayuda a aliviar algo de presión.

Su rendimiento como visitante ha sido pobre: apenas un punto de nueve posibles obtenidos lejos de casa.

De cara al partido, se prevé que intenten ser compactos atrás y buscar daño con sus transiciones, más que asumir dominio contra un Barcelona fuerte.

Claves del partido