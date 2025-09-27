Mundial Sub-20 Chile 2025| Panamá cae en el último suspiro ante Paraguay

Panamá/Panamá perdió, por 3 goles a 2, ante Paraguay en el debut de ambas selecciones dentro del Grupo B del Mundial Sub-20 Chile 2025 en un partido que se realizó este sábado en el estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.

Transcurrían cinco minutos de partido cuando, en un cobro de tiro de esquina, Martín Krug aprovechó que el balón quedó suelto y le dio la ventaja parcial al equipo panameño.

Al verse en desventaja, el conjunto paraguayo intensificó su ataque, pero los canaleros contenían en la defensa. Los minutos pasaban y el juego se volvía ríspido con mucho roce entre los jugadores.

La persistencia paraguaya dio resultados cuando, al minuto 42, Alexandro Maidana concretó el tanto del empate en un cobro de tiro de esquina.

En el segundo tiempo, Paraguay siguió con la insistencia sobre la portería panameña y consigue ponerse al frente con un remate potente de Enso González que convirtió en gol al minuto 62.

Cuando el colectivo guaraní controlaba el ritmo del partido, hubo un contragolpe fraguado por Giovany Herbert, quien se juntó con Gustavo Herrera, y marcó el segundo tanto de Panamá para empatar el marcador. La jugada fue revisada por el árbitro, a solicitud del cuerpo técnico paraguayo, por un aparente fuera de juego, pero el gol se ratificó.

Tras el segundo tanto, Panamá se animó y buscó el gol que le diera la ventaja. Sin embargo el tiempo pasó y no pudo concretar. No obstante, Paraguay sacó un as bajo la manga en el final del tiempo agregado con un tanto de Tiago Caballero.

El combinado panameño volverá a la cancha del Elías Figueroa Brander el martes 30 de septiembre cuando enfrente a Ucrania que, más temprano, venció a Corea del Sur, por 2 goles a 1.

Ficha técnica

Mundial Sub-20

Grupo B

Paraguay vs Panamá

Sede: Estadio Elías Figueroa Brander

Lugar: Ciudad de Valparaíso, CHI

Hora: 6:00 p.m. hora de Panamá

Color: Panamá irá de celeste, Paraguay de rojo con blanco

Clima: 14 grados centígrados, 0% probabilidad de lluvia durante el partido, 88% de humedad

Árbitro: José María Sánchez (ESP)

Asistente 1: Raúl Cabanero (ESP)

Asistente 2: Inigo López de Cerain (ESP)

4to árbitro: Omar Artan (SOM)

VAR: No se utilizará