Mundial Sub-20 Chile 2025| Paraguay vs Panamá: Alineaciones confirmadas del partido

Panamá vs Paraguay, inicio del Mundial Sub-20 Chile 2025, hoy sábado 27 de septiembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Arte Paraguay vs Panamá. Mundial Sub-20 Chile 2025
Arte Paraguay vs Panamá. Mundial Sub-20 Chile 2025 / TVMAX

Panamá/Panamá y Paraguay salen a la cancha del estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile, para su debut en el Mundial Sub-20 que se inauguró este sábado en ese país sudamericano.

Ya se confirmaron las alineaciones para este duelo, que puedes ver por las señales de TVMAX y TVN Pass.

Alineación de Panamá

  1. Cecilio Burgess (GK)
  2. Eric Díaz
  3. Ariel Arroyo
  4. Kairo Walters
  5. Gustavo Herrera
  6. Giovany Herbert
  7. Martín Krug
  8. Juan Hall
  9. Joseph Jones
  10. Rafael Mosquera (C)
  11. Antony Herbert

Alineación de Paraguay

  1. Facundo Isfrán (GK)
  2. Líder Cáceres
  3. Lucas Quintana (C)
  4. Axel Balbuena
  5. Alexandro Maidana
  6. Osmar Giménez
  7. Lucas Guiñazú
  8. Gabriel Aguayo
  9. Enso González
  10. César Miño
  11. David Fernández

Datos adicionales

Panamá

  • En el Mundial Sub‑20 de 2019 en Polonia, Panamá logró su primera victoria en la historia de los Mundiales Sub‑20 al vencer 2‑1 a Arabia Saudita.
  • En ese mismo torneo de 2019, consiguió avanzar a los octavos de final.
  • Recientemente, en julio de 2024, Panamá se clasificó al Mundial Sub‑20 de Chile 2025 al vencer 2‑1 a Canadá en los cuartos de final del Campeonato Concacaf Sub‑20.
  • Será su séptima participación en un Mundial Sub‑20.
  • Su mejor desempeño reciente fue en 2019, con los octavos de final.

Paraguay

  • En el Sudamericano Sub‑20 2025, logró clasificar al hexagonal final, y venció en un partido decisivo a Uruguay 1‑0 (gol de Gadiel Paoli) para asegurar su boleto al Mundial Sub‑20 de Chile 2025.
  • Paraguay regresa a una Copa Mundial Sub‑20 tras 12 años de ausencia.
  • Se ha convertido en uno de los equipos fuertes en su categoría en Sudamérica, siempre con aspiraciones de avanzar al Mundial.
  • Su mejor actuación fue el cuarto lugar en el Mundial Sub‑20 de 2001 en Argentina.

