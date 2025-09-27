Mundial Sub-20 Chile 2025| Paraguay vs Panamá: Alineaciones confirmadas del partido
Panamá/Panamá y Paraguay salen a la cancha del estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile, para su debut en el Mundial Sub-20 que se inauguró este sábado en ese país sudamericano.
Ya se confirmaron las alineaciones para este duelo, que puedes ver por las señales de TVMAX y TVN Pass.
Alineación de Panamá
- Cecilio Burgess (GK)
- Eric Díaz
- Ariel Arroyo
- Kairo Walters
- Gustavo Herrera
- Giovany Herbert
- Martín Krug
- Juan Hall
- Joseph Jones
- Rafael Mosquera (C)
- Antony Herbert
Alineación de Paraguay
- Facundo Isfrán (GK)
- Líder Cáceres
- Lucas Quintana (C)
- Axel Balbuena
- Alexandro Maidana
- Osmar Giménez
- Lucas Guiñazú
- Gabriel Aguayo
- Enso González
- César Miño
- David Fernández
Datos adicionales
Panamá
- En el Mundial Sub‑20 de 2019 en Polonia, Panamá logró su primera victoria en la historia de los Mundiales Sub‑20 al vencer 2‑1 a Arabia Saudita.
- En ese mismo torneo de 2019, consiguió avanzar a los octavos de final.
- Recientemente, en julio de 2024, Panamá se clasificó al Mundial Sub‑20 de Chile 2025 al vencer 2‑1 a Canadá en los cuartos de final del Campeonato Concacaf Sub‑20.
- Será su séptima participación en un Mundial Sub‑20.
- Su mejor desempeño reciente fue en 2019, con los octavos de final.
Paraguay
- En el Sudamericano Sub‑20 2025, logró clasificar al hexagonal final, y venció en un partido decisivo a Uruguay 1‑0 (gol de Gadiel Paoli) para asegurar su boleto al Mundial Sub‑20 de Chile 2025.
- Paraguay regresa a una Copa Mundial Sub‑20 tras 12 años de ausencia.
- Se ha convertido en uno de los equipos fuertes en su categoría en Sudamérica, siempre con aspiraciones de avanzar al Mundial.
- Su mejor actuación fue el cuarto lugar en el Mundial Sub‑20 de 2001 en Argentina.