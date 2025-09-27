Mundial Sub-20 Chile 2025| Paraguay vs Panamá: Alineaciones confirmadas del partido

Panamá/Panamá y Paraguay salen a la cancha del estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile, para su debut en el Mundial Sub-20 que se inauguró este sábado en ese país sudamericano.

Ya se confirmaron las alineaciones para este duelo, que puedes ver por las señales de TVMAX y TVN Pass.

Alineación de Panamá

Cecilio Burgess (GK) Eric Díaz Ariel Arroyo Kairo Walters Gustavo Herrera Giovany Herbert Martín Krug Juan Hall Joseph Jones Rafael Mosquera (C) Antony Herbert

Alineación de Paraguay

Facundo Isfrán (GK) Líder Cáceres Lucas Quintana (C) Axel Balbuena Alexandro Maidana Osmar Giménez Lucas Guiñazú Gabriel Aguayo Enso González César Miño David Fernández

Datos adicionales

Panamá

En el Mundial Sub‑20 de 2019 en Polonia , Panamá logró su p rimera victoria en la historia de los Mundiales Sub‑20 al vencer 2‑1 a Arabia Saudita.

en , Panamá logró su p en la historia de los Mundiales Sub‑20 al vencer En ese mismo torneo de 2019 , consiguió avanzar a los octavos de final .

, consiguió avanzar a los . Recientemente, en julio de 2024, Panamá se clasificó al Mundial Sub‑20 de Chile 2025 al vencer 2‑1 a Canadá en los cuartos de final del Campeonato Concacaf Sub‑20 .

al vencer 2‑1 a en los cuartos de final del . Será su séptima participación en un Mundial Sub‑20 .

participación en un . Su mejor desempeño reciente fue en 2019, con los octavos de final.

Paraguay