EN VIVO| Costa Rica vs Panamá: Premundial de Béisbol U23 por TVMAX y TVN Pass

Panamá y Costa Rica miden fuerzas en la jornada inaugural del Premundial de Béisbol U23 con un partido que se realiza en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera

Ambos equipos tratarán de dar una buena impresión en su debut dentro de la competencia. Mientras los panameños tratarán de defender su casa con una victoria, los costarricenses intentarán de dar la sorpresa y así mostrar su talento en el terreno de juego.

El conjunto panameño tiene su alineación para este partido, la que presentamos a continuación.

En tanto, Costa Rica presenta la siguiente alineación:

Este encuentro será el que cierre la primera jornada del torneo que ha registrado dos resultados. En el Grupo A, donde están ubicados Panamá y Costa Rica, la selección de México venció a Guatemala por 5 carreras a 0. Por su parte, en el Grupo B, Cuba superó a Islas Vírgenes Estadounidenses, por 8 a 2, en el estadio Justino 'Gato Brujo' Salinas.

Entérate de lo que ocurre en el partido entre panameños y costarricenses, a través de este minuto a minuto y vive con nosotros las emociones del Premundial de Béisbol U23.

Los equipos

Panamá

La selección panameña es dirigida por Aníbal Reluz, un manager de vasta experiencia tanto con selecciones nacionales como con equipos provinciales en los campeonatos de béisbol mayor.

En una entrevista a los medios oficiales de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), Reluz resaltó que el deseo de él y sus dirigidos es conseguir en el terreno de juego la clasificación al Mundial de Béisbol U23, algo que Panamá no hizo la vez anterior ya que participó en el certamen orbital en calidad de equipo invitado.

""Vamos a tratar de que Panamá clasifique por derecho propio, no por invitación, que fue la última vez que tuvimos". "Los muchachos saben eso. y ese es algo que lo tiene a ellos en punta de lanza de que ellos quieren ser los primeros en clasificar a nivel nacional", declaró.

Los prospectos Eduardo Tait (Mellizos de Minnesota) y Adrián Sugastey (Gigantes de San Francisco) refuerzan una nómina cuya base la integran jugadores que participaron en el Campeonato Nacional de Béisbol U23 que se realizó en los meses de junio y julio de este año.

La lista completa del elenco canalero es la siguiente:

Lanzadores: Olmedo Quezada, Ezequiel Bonilla, Carlos Dias, Jorge García, Adriel González, Samuel Herrera, Benjamín González, Eduardo Castillo, Jorge Quiel, e Ismael Velasco.

Olmedo Quezada, Ezequiel Bonilla, Carlos Dias, Jorge García, Adriel González, Samuel Herrera, Benjamín González, Eduardo Castillo, Jorge Quiel, e Ismael Velasco. Receptores: Eduardo Tait, Adrián Sugastey y Juan Diego Rosas.

Eduardo Tait, Adrián Sugastey y Juan Diego Rosas. Cuadro Interior: Joshua Cedeño, Keith Hernández, Yeremy Lezcano, Héctor Rayo, Edwin Hidalgo y Jorge Rodríguez.

Joshua Cedeño, Keith Hernández, Yeremy Lezcano, Héctor Rayo, Edwin Hidalgo y Jorge Rodríguez. Jardineros: Edwin Walden, Eduardo Vaughan, Germain Ruiz, Juan Diego Alonso, y Mauricio Pierre.

Edwin Walden, Eduardo Vaughan, Germain Ruiz, Juan Diego Alonso, y Mauricio Pierre. Cuerpo técnico: Aníbal Reluz González (manager); Audes De León, Israel Delgado, Dimas Ponce y Julio Denis (asistentes); Andy Hernández (coach de lanzadores), Víctor Castillo (trainer); Pacífico De León (utilero) y Manuel Rodríguez (coordinador).

Costa Rica

Aunque es un país conocido por su talento para el fútbol, el colectivo tico acude a este torneo con el deseo de competir y de mostrar su capacidad para el béisbol.

"El torneo no solo representa una vitrina de desarrollo para los jóvenes peloteros nacionales, sino también la oportunidad de luchar por uno de los tres boletos al Mundial U23 de Nicaragua 2026", así lo manifestó la Federación Costarricense de Béisbol (FCB) en su página de Facebook.

Julio Bruno es el manager de la selección de Costa Rica que está integrada así: