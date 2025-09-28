MLB resultado| José 'Chema' Caballero manda en bases robadas. Yankees ponen la mira en Boston

¡IMPERDIBLE ! Red Sox vs Yankees, Juego 1 de la Serie de Comodines de la Liga Americana, el martes 30 de septiembre a las 5:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/El pelotero panameño José 'Chema' Caballero se convirtió este domingo en el campeón de bases robadas en la Liga Americana durante el partido que los Yankees de Nueva York disputaron ante los Orioles de Baltimore.

Caballero se robó su base 49 del año el parte baja del quinto episodio cuando el lanzador Keegan Akin estaba sobre el montículo de los Orioles. Con esa estafa no solo se quedó con la marca máxima de ese departamento en el 'Joven Circuito', sino que también igualó la segunda mejor marca de robo de bases para un panameño en una campaña la que ahora comparte con Rod Carew, quien lo hizo en 1976 con el uniforme de los Mellizos de Minnesota.

Los Yankees vencieron a los Orioles por pizarra de 3 carreras por 2.

Al ruedo ante sus archirrivales

Los Yankees no tendrán descanso en octubre, sino que entrarán de lleno en acción en la Serie del Comodín de la Liga Americana, que comenzará el martes en el Yankee Stadium.

Aun después de cerrar la temporada regular con una victoria de 3-2 sobre los Orioles en el Juego 162 del domingo en el Bronx, el triunfo de los Azulejos sobre los Rays en el Rogers Centre evitó que Nueva York repitiera como campeón del Este de la Liga Americana.

En lugar de pasar directamente a la segunda ronda, los Yankees enviarán a Max Fried al montículo el martes contra los Medias Rojas en el Juego 1 de la Serie del Comodín de la Liga Americana, a disputarse en el Bronx.

Ben Rice dio dos jonrones en el triunfo, uno en solitario en el primer inning ante Kyle Bradish y otro decisivo en el octavo frente a Rico García. Rice cerró su primera temporada completa en Grandes Ligas con 26 cuadrangulares y 65 impulsadas en 138 juegos.

Giancarlo Stanton conectó un sencillo productor para respaldar al dominicano Luis Gil, quien permitió jonrones consecutivos en el cuarto episodio, cortesía de Jordan Westburg y Gunnar Henderson.

Aaron Judge se fue de 4-1 con una carrera anotada, terminando con promedio de .331 para conquistar su primer título de bateo en su carrera.

El Juez también lideró las Mayores en porcentaje de embasarse (.457) y slugging (.688), convirtiéndose en el campeón de bateo más alto en la historia de las Grandes Ligas. Sus 53 jonrones son la mayor cantidad registrada en una campaña por un jugador que gana un título de bateo.

Información de Bryan Hoch (MLB.com)

