Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Jornada diurna del miércoles 13 de agosto por TVMAX y TVN Pass

Paraguay/La cuarta jornada de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción, Paraguay, está en marcha con diversas competencias las que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

En esta fecha se intensifica la actividad en la natación con las siguientes competencias:

50 metros libres masculinos y femeninos.

400 metros combinados individuales masculinos y femeninos.

4x200 metros relevo estilo libre masculino y femenino.

Los representantes de Panamá que participan en las pruebas del Centro Acuático Olímpico de Asunción

María Castillo (Serie 2 de los 50 metros libres femeninos)

Andrey Villarreal (Serie 2 de los 50 metros libres masculinos)

Julio Rodríguez (Serie 4 de los 50 metros libres masculinos)

Entérate de lo que ocurre en estas y otras competencias de los II Juegos Panamericanos Junior a través de TVMAX y TVN Pass.

Medallero

Luego de tres jornadas completas, tras la ceremonia inaugural de los Juegos, Brasil sigue al frente del cuadro general de medallas con un total de 69 preseas. Le sigue Estados Unidos con 42 y en el tercer puesto está Chile con 24.

Panamá se ubica en el lugar 15 del medallero con tres en total.

Jornada anterior

Emily Santos obtuvo la medalla de plata en la Final A de los 200 metros pecho, rama femenina, de los II Juegos Panamericanos Junior que se realizan en Asunción, Paraguay, con un tiempo de 2:30.17 minutos.

En el tramo final, Santos y la brasileña Agatha Amaral protagonizaron una pugna por los dos primeros lugares. Al final se impuso la sudamericana quien detuvo el cronómetro en 2:30.09 minutos, ocho milésimas de segundo menos que Santos quien registró 2:30.17 minutos.

El bronce fue para la brasileña Lysy Brandao con 2:33.72 minutos.

También compitieron

Además de Emily Santos, tres nadadores panameños compitieron en las fases clasificatorias de otras distancias con los siguientes resultados: