MLB noticias| Miguel Amaya: El panameño sufre por el 'fantasma' de las lesiones

Estados Unidos/El pelotero panameño de los Cachorros de Chicago, Miguel Amaya, inició la temporada 2025 del béisbol de las Grandes Ligas, con expectativas. Sin embargo en los últimos meses ha tenido que lidiar con problemas físicos y, cuando estos parecían superados, se ha tenido que enfrentar a ellos una vez más.

Luego del partido que los Cachorros disputaron con los Azulejos de Toronto, en la noche del miércoles 13 de agosto, el manager de Chicago, Craig Counsell, indicó que Amaya sería colocado en la lista de lesionados tras lastimarse uno de sus tobillos en ese encuentro.

"Es una lesión por tensión en el tobillo izquierdo. Los rayos x salieron negativos", expresó Counsell. "Estamos preocupados por ser una lesión en este momento, deberá ir a lista de lesionados. Es mala suerte, algo desafortunado y lo extrañaremos".

El jardinero Owen Cassie, fue llamado de Triple A, para ocupar el lugar dejado por Amaya quien fue colocado en la lista de lesionados de su equipo por 10 días.

Desafortunado

La lesión del panameño se dio cuando corría hacia la primera base. Tras lastimarse tuvo que abandonar el terreno de juego. Había conectado un hit en tres turnos en ese encuentro.

Esta situación se da justo en el encuentro donde el oriundo de la provincia de Los Santos regresaba a la acción tras sufrir molestias en el oblicuo que lo mantuvieron alejado de los parques de pelota de la 'Gran Carpa' desde el 24 de mayo.

En 28 partidos jugados en esta campaña, Amaya ha conectado 27 inatrapables en 96 turnos para un promedio de bateo de .281. También acumula cuatro cuadrangulares, con 14 carreras anotadas y 25 empujadas.

El santeño también registra un slugging de .500 y un porcentaje de llegadas a bases de .314 para un OPS de .814.}

La lesión

Una lesión por tensión (o lesión por sobreuso) en el tobillo ocurre cuando los tejidos (músculos, tendones o ligamentos) se sobrecargan debido a un uso repetitivo o excesivo, sin suficiente tiempo para recuperarse. Estas lesiones son comunes en deportistas, corredores, personas que caminan mucho o realizan actividades físicas de manera repetitiva sin el debido descanso.

Tipos comunes de lesiones por tensión en los tobillos

Tendinitis: Inflamación de los tendones, como el tendón de Aquiles. Fascitis plantar: Dolor en la planta del pie cerca del talón, puede afectar la biomecánica del tobillo. Periostitis tibial (shin splints): A veces se siente como dolor en la parte interna del tobillo. Esguinces leves repetidos: Aunque son esguinces, el uso continuo sin recuperación completa puede generar dolor crónico por tensión. Fracturas por estrés (menos comunes): Pequeñas fisuras en los huesos debido al impacto repetido.

El tratamiento depende de la gravedad, pero aquí están las pautas generales:

1. Reposo relativo

Evita actividades que agraven el dolor.

Puedes seguir moviéndote, pero sin forzar el tobillo afectado.

2. Hielo

Aplica compresas frías (15–20 minutos, 2–3 veces al día) durante los primeros días si hay dolor o inflamación.

3. Compresión

Usa una venda elástica o tobillera para reducir la inflamación y estabilizar la zona.

4. Elevación

Mantén el pie elevado por encima del nivel del corazón para reducir la hinchazón.

5. Analgésicos o antiinflamatorios

Como ibuprofeno o paracetamol (consulta con un médico si hay dudas).

6. Fisioterapia

Un fisioterapeuta puede enseñarte ejercicios de estiramiento, fortalecimiento y corrección de la técnica al caminar o correr.

7. Calzado adecuado

Usa zapatos con buen soporte y amortiguación, especialmente si caminas o corres mucho.

8. Retorno gradual a la actividad

No retomes el ejercicio de golpe; hazlo progresivamente.

