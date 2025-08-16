Ismael Díaz| ¿Cómo fue el primer gol del panameño en México?

Los partidos de Panamá en las eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam (4 de septiembre, 6:30 p.m.) y Guatemala (8 de septiembre, 8:30 p.m.) estarán en las señales de TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

México/El León del director técnico argentino Eduardo Berizzo consiguió un apretado triunfo de 1-0 en su visita al Necaxa el viernes en el arranque de la quinta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Se jugaba el minuto 12 en el estadio Victoria cuando el defensa colombiano del León Stiven Barreiro mandó un largo trazo hasta el área necaxista, donde el panameño Ismael Díaz de León controló la pelota con el pecho y definió el 1-0 con un toque en el área chica.

Al 84, ante la presión del Necaxa por el empate, el uruguayo Nicolás Fonseca desperdició un penal que pudo haber sido el segundo gol leonés al mandar su cobro a la base del poste izquierdo.

Por segundo partido consecutivo, el astro colombiano James Rodríguez no fue convocado por el León por lesión muscular.

Con este resultado, el León de Berizzo llegó a seis puntos. El Necaxa dirigido por el también argentino Fernando Gago se quedó con cinco unidades.

Antes en el estadio Cuauhtémoc, el Atlético San Luis venció de visita 2-0 al Puebla con un doblete del delantero brasileño Joao dos Santos Galvao.

Antes del descanso, al minuto 45+5, Dos Santos Galvao marcó el 1-0 con un penalti; el brasileño firmó el 2-0 con un remate dentro del área al 70.

Con su segundo triunfo en el torneo, el Atlético San Luis llegó a seis puntos. El Puebla se quedó con tres unidades tras sufrir su cuarta derrota, que además devino en la destitución del entrenador argentino-español Pablo Guede.

El sábado en la continuación de la jornada, el Guadalajara dirigido por el argentino Gabriel Milito recibirá al Juárez en el estadio Akron.

En el estadio Universitario, el América visitará a los Tigres del extremo argentino Ángel Correa.

Resultados y próximos partidos

-Viernes 15 de agosto:

Puebla-Atlético San Luis 0-2

Necaxa-León 0-1

-Sábado 16 de agosto:

Guadalajara-Juárez

Pachuca-Tijuana

Tigres-América

Cruz Azul-Santos

Toluca-Pumas

-Domingo 17 de agosto:

Querétaro-Atlas

Monterrey-Mazatlán

